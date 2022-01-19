Sevgililer günü için alternatif laptoplar

Sevgililer gününde her oyun severin aklındaki hediyelerden biri de oyun bilgisayarıdır. Ancak Stream oyun servisleri sayesinde artık oyun oynamak için alternatif laptoplar da yeterli olabiliyor.

Elbette her oyun severin hayalindeki PC, çok güçlü ekran kartlarına sahip gelişmiş bir oyun bilgisayarıdır. Ancak sevdiğiniz insanlar için, belki sevgiliniz, belki kardeşiniz, belki yaşlı anne babanız veya çocuklarınız için Sevgililer Günü hediyesi seçmeye çalışıyorsanız ve oyun PC’lerine de bütçeniz yetişmiyorsa, hala bir oyun severi mutlu edebilecek bilgisayarlar seçme şansına sahipsiniz. Nvidia GeForce Now, Amazon Prime Game, Google Stadia ve daha birçok servis artık oyunları stream olarak, uzak bir sunucu üzerinden video yayını ile oynamaya izin veriyor. Bunun için tek ihtiyacınız olansa, aslında sadece internete hızlı şekilde bağlanabilen bir PC ve güçlü bir internet bağlantısı. Bir Huawei Matebook hatta bir Dell laptop modeli bile size çok zengin oyun dünyalarının kapısını açabilir. Hatta daha da ötesini söyleyelim, oyun pazarının pek de hedef noktası olmayan Apple Macbook’lar bile sadece bir tarayıcı penceresi ile dünyanın en iyi oyun makinesine dönüşebilir.

Bu arada, ilginizi çekebilecek cihazlar hakkındaki incelemelerimizi de kaçırmayın:

Huawei Matebook D 15

MateBook D, gayet şık bir laptop. Elimizde uzay grisi rengiyle bulunan laptop, fazlasıyla sade görünüyor ve bu anlamda bilhassa minimal tarzı benimseyen kullanıcılara hitap ediyor. Şık olmasının yanında öte yandan mobil kullanıma uygun tasarım hatlarıyla da gayet kompakt bir cihaz oluyor MateBook D. Laptop’ın kalınlığı 16 mm, ağırlığı ise yalnızca 1,5 kilogram. Bu anlamda ister çantanızda, ister elinizde rahatça taşımanız mümkün.

Huawei MateBook D 15, 15.6 inç boyutunda FullView ekrana sahip. İnce kenar çerçeveleriyle beraber geniş görüntü sağlayan ekran, böylece kullanım alanını zenginleştirirken, zengin multimedya seçeneği de sunuyor bizlere. MateBook D’de 8 GB kapasitesinde DDR4 RAM kullanılırken, depolama birimi de elbette NVMe SSD şeklinde karşımıza çıkıyor. Diskin 256 GB kapasitesinde olduğunu da belirtelim. Ayrıca satın alım noktasında dilerseniz SSD ve HDD şeklinde ek depolama alanı ihtiyacına yönelik farklı seçenekleri de bulabiliyorsunuz ancak yüksek performans ve geziler sırasında sarsıntıya dayanıklılık açısından SSD daha doğru bir karar olacaktır.

Laptop, USB-C portu üzerinden şarj oluyor ve şarj süresi de oldukça hızlı. Akıllı telefonlarında olduğu gibi USB-C’nin tüm avantajından burada da faydalanan Huawei, 65W USB-C şarj cihazı ile 30 dakika içinde MateBook D’nin yüzde 54’ünü şarj edebilme olanağı tanımış. Böylece laptop’ın şarjı hiç olmadık zamanda bitse bile, kısa bir şarjla hızlı şekilde kullanmaya geri dönebiliyorsunuz.

Lenovo Ideapad

Lenovo’nın compact laptop ailesi Ideapad, yanınızda rahatça taşıyabileceğiniz, güvenilir ve yüksek performanslı laptoplar sunuyor. Ideapad ailesinde ihtiyaçlarınıza uygun olabilecek farklı modeller bulunuyor. Laptop üretim teknolojisini IBM’den devralan Lenovo’nun bu ürünlerdeki başarısı, hem yüksek performanslı hem de uygun fiyatlı laptoplar üretmesiyle daha da perçinlendi. Eğer, gezilerinizde mobil olarak kullanışlı, hafif ama performansı yüksek laptoplar arıyorsanız, çektiğiniz fotoğraf ve videoları hızla işlemek ve bulunduğunuz yerden yayınlamak gibi hobileriniz de varsa, Lenova Ideapad modellerini incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Apple Macbook

Apple’ın popüler laptop serisi Macbook’lar, farklı model isimleriyle, farklı kapasitelerde laptoplar sunuyor ancak hepsinin ortak özelliği, çok güçlü performansa sahip olmasının yanında, çok kullanışlı cihazlar olması. Alışılmış Apple tasarımıyla laptop sahiplerine kullanım kolaylığı sağlayan Apple Macbook laptopları, özellikle iPhone sahipleri için iOS ve MacOS sistemlerinin uyumu sayesinde, gezilerde hızlı şekilde veri paylaşmayı ve verileri işlemeyi kolaylaştırıyor. Yeni bir laptop almak için seçim yapmadan yüksek kaliteli laptop ekranları ve güçlü donanımlarıyla da dikkat çeken Macbook’ları da incelemenizi tavsiye ediyoruz.