Playerunknown Yeni Oyunu Prologue’u Duyurdu

PUBG Corporation’ın yeni bir stüdyosu olan Amsterdam, Hollanda merkezli PLAYERUNKNOWN PRODUCTIONS, Brendan Greene ve ekibi tarafından geliştirilen prologue oyununu duyurdu. The Game Awards 2019’da tanıtılan prologue fragmanını buradan izleyebilirsiniz. PLAYERUNKNOWN PRODUCTIONS’ın yönetici koltuğuna oturmadan önce Greene, önde gelen ve oldukça popüler olan Battle Royale türünü yaratmaya yardımcı oldu ve Yaratıcı Yönetmen olarak PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG)’ta görev yaptı.

“Stüdyomuz, yeni teknolojileri ve oyun deneyimlerini keşfetmek, denemek ve yaratmak amacıyla kuruldu,” diyor Brendan Greene. “prologue ile birlikte fikirlerimi gerçeğe dönüştürecek yeni teknolojiler ve etkileşimler oluşturma yolundaki ilk adımlarımızı atıyoruz.”

“Bana hayatta bir kez başıma gelebilecek, dünya çapında yeni bir şey sunma fırsatı verildi. Battle Royale türü dışında yepyeni bir deneyim oluşturmak için bir platform verilmesi harika bir hediye ve bunu israf etmek istemiyorum” diye ekliyor Greene. “prologue yeni teknolojiler ve oynanış üzerine yapılan bir keşif. Bu oyundaki amacımız, oyunculara her oynadıklarında benzersiz ve unutulmaz deneyimler sunmaktır.”

prologue hakkında en son bilgiler için lütfen Twitter’da @playprologue’i takip edin ya da https://playprologue.com adresini ziyaret edin.