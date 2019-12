Korku ve aksiyon oyunu GTFO Erken Erişim’e açıldı

PAYDAY: The Heist ve PAYDAY 2 gibi oyunlarıyla da bilinen ve sektörün önde gelen dokuz isminin 2015 yılında kurduğu İsveçli oyun geliştirme şirketi 10 Chambers Collective, 4 kişilik co-op deneyimi sunan, aksiyon/korku temalı FPS oyunu GTFO’yu Erken Erişim’e açtı. Oyun “The Rundown” denilen bir sistem sayesinde, öncekilerin yerini alacak yeni keşif haritalarıyla düzenli olarak güncellenecek.

GTFO, gerçek bir mücadele arayan oyuncular için 4 kişilik co-op oynanan, FPS aksiyon ve korku türünde bir oyunudur. Oyunun geçtiği yer altı dünyası Complex’te hayatta kalabilmek için takımınızın iletişim kurması, koordineli bir şekilde hareket etmesi ve mermilerinizi dahi sayması gerekmektedir. Mühimmatınız çok kısıtlı olduğundan silahlarınız kullanmak en son çareniz olabilir. Oyun 2018 yılında E3’te sunulduğunda, “En İyi Takım Oyunu” ve “Editör’ün Seçimi” ödülüne sahip olup ve ayrıca “E3’ün En İyisi” ödülüne de aday gösterilip, gazeteciler tarafından Left 4 Dead ve Aliens benzeri olarak nitelendirilmişti. GTFO Erken Erişime açıldı ve Steam üzerinden edinilebilir.

10 Chambers Collective’in Kurucusu ve PAYDAY oyunlarının arkasındaki isim Ulf Andersson “GTFO heyecanlandıran bir Erken Erişim oyunu. Oyunu neredeyse dört yıldır geliştiriyoruz, artık topluluğumuza sunup onların da versiyon 1.0’a giden yolculuğumuzda bize katılmalarını istiyoruz. Erken Erişim döneminde The Rundown konseptini test edeceğiz; farklı mücadeleler ve keşifleri, ne kadar sürmeleri, ne kadar süreyle yenilerini eklememiz gerektiğini gibi. Sıkı oyuncular için belki de bir daha hiç olmayacak içeriği deneyimleme şanslarına erişecekleri heyecanlı bir dönem olacak,” diyerek Erken Erişim hakkında görüşlerini belirtiyor.

GTFO’da tutuklu olan sizi ve takım arkadaşlarınızı ele geçirmiş “The Warden” isimli bir kuruluş tarafından yönetilmektesiniz. Farklı görevleri çözmek ve çeşitli kaynakları getirmek için ölümcül keşiflere gönderilmektesiniz. Bu keşifler birbirinden farklı zorluklarda karşınıza çıkıyor ve yerin dibine doğru ilerledikçe zorlaşıyor. Böylelikle mücadele sayısı düzenli olarak artıyor. Örneğin; Erken Erişim Alfa testlerinde 303.954 tutuklu Complex’e gönderildi ve bunların sadece 3.786’sı geri dönebildi.

10 Chambers Collective ekibinden Simon Viklund, “GTFO’yu başlattığınızda The Rundown ile karşılaşıyorsunuz, burada da The Warden tarafından sunulan görev emirleri bulunuyor. Her görev emri farklı çevrenin, düşmanların sayısının, hedefin ve diğer tüm faktörlerin değiştiği ve bambaşka bir oyun deneyimi sunduğu Complex’in farklı bölümlerine bir keşif sunuyor. GTFO’da daima sabit olan şey ise hayatta kalmanın takım üyeleri arasındaki iş birliğine dayanmasıdır. Beraber kazanın ya da beraber kaybedin,” diyerek oyunla ilgili bilgi veriyor.

GTFO Erken Erişim’e henüz açılmış olsa da, oyunun şimdiden hareketli ve büyüyen bir topluluğu oluşmuş durumda. Alfa ve Beta testleri sırasında, 10 Chambers her gün büyüyen, 70.000’den fazla üyesi olan aktif bir Discord sunucusu kurmayı başardı. Oyuncular burada toplanıp Complex and The Warden’ın gizemini ortaya çıkarmak ve çözmek ve aynı zamanda zorlu yer altı görevlerinde savaşmak için takım arkadaşları bulabilirler.

“Yıllar boyunca bize cesaret verici sözlerden Alfa hata raporlarına ve geri bildirimlere kadar her konuda büyük destek veren, bu kadar aktif ve arkadaş canlısı bir topluluğumuz olduğunu görmek harika. Artık sonunda GTFO’yu onların ellerine bırakabiliriz. GTFO rastgele eşleştirme mekaniği ile çalışmadığı için Discord kanalımızın yardımı bizim için çok önemli. Bu oyun hardcore oyuncular için zorlu bir mücadele olduğundan, doğru takım arkadaşları bulmaları gerekecek. Resmi GTFO Discord’u onları bulmak için doğru yer,” diyor Ulf Andersson.

GTFO Steam üzerinden Erken Erişim’e açık. Yeni içeriklerle de düzenli olarak güncellenecek.