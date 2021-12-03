Röportaj: Alexander Chernykh / Zynga – FarmVille 3 Sanat Direktörü

FarmVille 3 geçtiğimiz ay içinde oyuncularla buluştu ve şimdiden milyonlarca kişinin sevgilisi durumunda. Biz de Zynga’nın FarmVille 3 Sanat Direktörü Alexander Chernykh ile keyifli bir röportaj yaptık.

Merhabalar. Zynga’dan önce bir diğer mobil devi olan EA Mobile’da çalışıyordunuz, tıpkı çalışma arkadaşınız Bernard Kim (Zynga Yayın Müdürü) gibi. EA Mobile’dan Zynga’ya geçişiniz nasıl gerçekleşti?

Zynga gibi başarılı şirketler için çalışmak, büyük projeler ve popüler fikri mülkler konusunda tecrübe kazanmanıza ve harika ekipler / araçlarla çalışmanıza olanak tanır. Zynga’nın odağının mobil oyun geliştirme olması geliştiriciler için harika bir fırsat.

Zynga’ya katıldıktan sonra odaklandığınız ilk konu neydi?

İlk odağımız FarmVille 3 idi ve tüm grafik sanatçılarımızın hedefi, oyunu en güzel gözüken oyun haline getirmekti.

İşinizin en sevdiğiniz yönleri nedir?

Harika fikri mülkler, fevkalade bir ekip ve yaratıcılık konusunda çok fazla özgürlük.

FarmVille 3 bu röportaj yayınlandığı sırada oyuncularla buluşmuş olacak. Heyecanlı mısınız?

Evet. Bu ikonik seriyi geri döndürmek ve FarmVille 3’ü deneyen milyonlarca oyuncunun reaksiyonlarını görebilmek bizim için en büyük ödül.

Bir oyun serisinin sonraki oyunu üzerinde çalışmak daima zordur, özellikle de konu FarmVille olunca, beklentiler daha da yükseliyor. Oyuncular için neler hazırladınız?

Amacımız FarmVille ruhuna sadık kalan, yeni, heyecan verici bir deneyim sunmaktı. Görsel açıdan baktığımızda yeni bir grafik motoru, yenilenmiş bir sanat tarzı ve yeni dinamik hava motoru ile bunu başardığımızı düşünüyorum.

Sanat yönetimi konusunda merak ettiğimiz bir konu var sırada. FarmVille 3 gibi bir oyun üzerinde çalışmanın ne gibi zorlukları var?

FarmVille serisi uzun süredir buralarda ve dünya çapında milyonlarca oyuncuyu bir araya topladı. Her oyuncu, FarmVille 3’ün yenilenirken bir taraftan da köklerine bağlı kalmasını istiyordu ve bunu dengelemek, karşılaştığımız en büyük mücadeleydi.

Eğer diğer oyun yapımcılarının en fazla “esinlendiği” oyunların bir listesini yapsaydık, kuvvetle muhtemel FarmVille Top-3’te olurdu. Bu sizi mutlu ediyor mu? Ya da böyle oyunların sağanak gibi yağması sizi kızdırıyor mu?

Birilerinin ürünlerinizden ilham almaya başlaması bana göre başarınızın en büyük kanıtıdır.

COVID-19 pandemisi FarmVille 3’ün geliştirme sürecini nasıl etkiledi?

Pandemi sürecinde çalışmak, herkes için zorlayıcıydı ancak takım, gücünü ve projeye olan adanmışlığını gösterdi. Sonuçta ortaya harika bir oyun çıkartmayı başardık.

FarmVille serisi daima bir “mobil devi” olarak mu kalacak? PC’ler ve konsollar için, bu cihazların potansiyeli kullanabilecek bir FarmVille oyununa ne kadar uzaktayız?

FarmVille 3, mobil cihazlar için iOS ve Android’in yanı sıra AppStore üzerinden Mac M1 ile güçlendirilmiş Apple laptoplar ve masaüstü bilgisayarlar için de sunuluyor. Farmville deneyimini daha fazla platforma genişletmenin yollarını her zaman araştırıyoruz.



Kısa ve orta vadede FarmVille 3 dünyası nasıl genişleyecek? Neler göreceğiz?

Daha şimdiden yeni eklentiler üzerinde çalışmaya başladık. Örnek olarak, bulunduğunuz yere göre çalışan hava durumu konusunda testler devam ediyor. Ayrıca domuz yarışları da ufukta gözüktü bile.

Yerinizde olmak isteyecek çok fazla genç tasarımcı var. Onlar için verebileceğiniz tavsiyeler var mı?

Tutku ve gayretiniz sizi uzaklara taşıyacaktır. Zynga, harika oyun geliştiricilerinin şirkete katıldığını görmekten her zaman mutluluk duyar.

Bu keyifli röportaj için teşekkür ederiz.