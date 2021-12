Thunder Tier One ile taktiksel savaşlara tepeden bakıyoruz!

Krafton, Inc.’in katkılarıyla yayınlanan ve top-down taktiksel bir nişancı oyunu olan Thunder Tier One, artık Steam üzerinden satın alınabilir. Oyunun perakende satış fiyatı 99.00₺ ve oyunseverler oyunun çıkış fragmanını buradan izleyebilirler.

Thunder Tier One, askeri taktik ve stratejiye ilgi duyan oyunculara hitap edecek. Oyuncular, kurgusal Doğu Avrupa ülkesi Salobia’da tehlikeli bir terörist ağını durdurmak için savaşan özel harekat ekibine öncülük edecekler. Oyun, 4 oyunculu co-op, çevrimiçi PVP veya AI takım arkadaşlarıyla solo olarak oynanabilen dokuz görev hikayesine dayalı bir senaryo içeriyor. Oyuncular ayrıca Exfil, Advance & Secure, Domination ve Deathmatch isimli dört farklı modun keyfini çıkaracaklar.

Exfil, saldıran takımın belirli bir süre içinde bir paketi çıkarmakla görevli olduğu ve savunan takımın mümkün olan her yolu deneyerek bunu yapmasını engellemesi gereken bir 4v4 moddur. Yine bir 4v4 oyun modu olan Advance & Secure’da, takımlar birkaç bölüm boyunca savaşmak ve zafer kazanmak için kafa kafaya mücadele ediyorlar. Domination, bazı kontrol noktalarını oyuncuların ele geçirdiği, patlayıcıları etkisiz hale getirdiği ve karşı saldırılara karşı savunduğu ve en fazla dört oyuncunun zamana karşı yarıştığı bir PVE modudur. Son olarak, Deathmatch, sekiz katılımcıya kadar destekleyen klasik bir moddur.

Thunder Tier One gerçekçiliğiyle öne çıkıyor; oyunun geliştiricileri silah kullanımı, namlu çıkış hızı ve cephane ağırlığı gibi küçük detayların oyuncuların başarısını ciddi şekilde etkileyebileceği bir evren tasarlama konusunda tutkuluydu. Oyun ilerleyen dönemde modlamaya da açık olacak ve bu oyunseverlerin kendi karakterlerini, haritalarını, görevlerini, oyun modlarını, silahlarını ve daha fazlasını yapmalarına olanak tanıyacak.

Thunder Tier One Kreatif Direktörü Pawel Smolewski, “Thunder Tier One benim ve arkadaşlarımın oynayıp yeni fikirleri deneyebileceği kişisel bir proje olarak başladı. Artık oyuncuların keyif alacağı, tamamlanmış bir oyuna dönüşmesi gerçekten heyecan veriyor. Bu ufak Thunder Tier One ekibi tamamen, oyunu hayata geçirmeye odaklandı. Bu türe ve de kitlesine yeni bir deneyim sunmamıza yardımcı olan KRAFTON’a desteği için minnettarız. Şimdi topluluğumuzun Salobia’ya giriş yapmasını ve yarattığımız evreni deneyimlemesini sabırsızlıkla bekliyoruz.” diyerek düşüncelerini dile getirdi.