Square Enix oyunları GeForce NOW’a geri döndü

NVIDIA, her hafta yayınladığı “GeForce NOW’da bu hafta” güncellemesinin yanında bazı güzel haberleri de kullanıcılara duyurdu.

Buna göre; ünlü yayıncı Square Enix, bu hafta en iyi 14 PC oyunu ile GeForce NOW’a geri dönüyor. GeForce NOW üyeleri; BATTALION 1944 veya Boundless’ta çok oyunculu aksiyonun içine girebilecek, Deus Ex: Human Revolution ve devam oyunu Deus Ex: Mankind Divided’da geleceği keşfedebilecek, Lara Croft ile birlikte Shadow of the Tomb Raider’ı #RTXON olarak deneyimlemeye ek olarak serinin diğer oyunlarını da oynayabilecek.

NVIDIA’dan yapılan açıklamada Square Enix’in GeForce NOW’a tekrar dahil olmasından duyulan heyecan ifade edildi ve geri dönen bu 14 oyuna Steam kütüphanelerinde sahip olanların Perşembe gününden itibaren anında erişilebileceği belirtildi.

NVIDIA Highlights ile Hiçbir Şeyi Kaçırmayın

NVIDIA geçen haftadan itibaren oyunlardaki unutulmaz anları otomatik olarak algılayıp kaydedebilen bulut sunucuları üzerinden akıllı desen ve görüntü tanıma özelliğini GeForce NOW üyelerine sunmaya başladı. NVIDIA Highlights’ın bu genişleme paketi önümüzdeki haftalarda daha fazla kullanıcıya sunulacak.

Ayrıca şirket, bu özelliği daha fazla oyunla genişletiyor. Rocket League, gittikçe büyüyen Highlights özelliğine sahip oyunlar listesine katılıyor. Bu özelliğe sahip oyunların tam listesini burada bulabilirsiniz.

GeForce NOW’da Oyuna Hazır

NVIDIA, GeForce NOW üyelerine verdiği sisteme her hafta daha fazla oyun ekleme sözünü tutmaya devam ediyor. Şirket, bütün oyun güncellemelerini ve yamalarını yöneterek oyun deneyimini bulut oyunculuğu için optimize ediyor ve Game Ready Driver performans iyileştirmeleriyle geliştiriyor. Ek olarak da eğer bir oyun RTX destekliyorsa o oyunu muhteşem ışın izlemeli grafiklerle oynayabiliyorsunuz.

Ayrıca NVIDIA, Epic Game Store’un her hafta ücretsiz yayınladığı The Escapists 2 gibi oyunları da GeForce NOW’a eklemek için çalışıyor. Yeni eklenen oyunları kaçırmamak için NVIDIA’nın her Perşembe yayınladığı güncellemeleri takip edebilirsiniz.

Bu haftanın GeForce NOW’da Oyuna Hazır güncellemesiyle açıklanan oyunların tam listesi şu şekilde;

GeForce NOW’a geri dönen oyunlar:

BATTALION 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life is Strange

Life Is Strange 2

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Sleeping Dogs: Definitive Edition

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider

GeForce NOW’a yeni eklenen oyunlar: