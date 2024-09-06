TDU: Solar Crown sorunlarla çıktı, kullanıcı puanları çakıldı

Test Drive Unlimited Solar Crown bugün PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC’deki (Steam) tüm Gold Edition oyuncularına kapılarını açtı. Oyun, konsollarda Silver Streets/Sharps sürümünü ön sipariş verenler için 10 Eylül 2024‘ten itibaren, tüm oyuncular için ise 12 Eylül’den itibaren (tüm platformlarda) satışa sunulacak.

Test Drive Unlimited Solar Crown (veya TDUSC), Hong Kong‘da geçen ve 1:1 ölçekte yeniden yaratılan bir Devasa Açık Çevrimiçi Yarış oyunu. Gerçek bir yarış, yaşam tarzı ve sosyal deneyim vadeden oyunda avatarınızı istediğiniz gibi kişiselleştirebilir, bir klana üye olabilir, adayı ve 600 km’lik yollarını keşfedebilir ya da olağanüstü araçların direksiyonunda oyun içi yarışmalara katılabilirsiniz.

Tabii bir de işin bunların ne kadar başarılabildiği yönü var. Demosunda yaşanan teknik problemlerden ötürü oyuncuları korkutan firma, oyunun çıkışıyla beraber Steam‘de dibe çakılan puanlarla beraber sıkıntılı bir döneme girdi.

Oyuna gelen eleştirilerin büyün çoğunluğu performans ve bağlantı problemlerinden kaynaklanıyor. Her ikisi de oyunun deneyim edilemeyeceği noktaya kadar gitmiş kimi kullanıcıların sistemlerinde zira oyun sunuculara bağlı değilken single player hikaye modunda bile deneyim edilemiyor. Girebilenler de pinglerin 400’e vurmasından şikayetçi. Diğer taraftan araç fiziklerinin hantallığı ve aracın kullanım hissiyatı da ciddi eleştiri aldı.

Bu sorunların kısa sürede çözülüp çözülmeyeceği oyunun da geleceğini belirleyecek gibi gözüküyor.