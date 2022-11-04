TESO macerasında yeni halka: Firesong

The Elder Scrolls Online’ın yıl boyu süren Breton Efsanesi hikâyesi, daha önce keşfedilmemiş bir bölge, yeni karakterler, eşsiz koleksiyon eşyaları ve başarımlar dahil 15 saatlik yeni hikâye içeriği ile Firesong’un PC/Mac için çıkışıyla destansı bir sona kavuşuyor.

2022’nin bu son DLC’si, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarına 15 Kasım’da geliyor.

Bu yeni hikâye DLC’sinde oyuncular, Systres takımadasının en kuzeyinde yer alan vahşi Galen adasını keşfedecek, druid’lerin hayatlarına ve kültürlerine derinlemesine dalacak ve Galen’ı iç tehditlerden korumak için savaşacak. The Elder Scrolls Online: Firesong’da oyuncular nihayet Ascendant Lordu ile yüzleşerek yıl boyu süren Breton Efsanesi maceralarını destansı bir sona kavuşturacak. Firesong DLC’si tüm ESO Plus üyeleri için ücretsiz, üye olmayan oyuncularsa oyun içindeki Crown Store’dan satın alabilecek.

Yeni bölge hakkındaki detaylar, bonus görevler ve eşsiz ödüllerin yanında yeni Tales of Tribute Patron’ı Druid King’in tanıtımı da dahil Firesong hakkında birçok bilgi The Elder Scrolls Online resmi web sitesinde.

Firesong DLC’siyle birlikte yayınlanan 36. Güncelleme ana oyun yaması, tüm ESO oyuncuları için ücretsiz bir güncellemedir ve birtakım denge değişiklikleri, hata düzeltmeleri ve yeni özellikler içerir. Bu yeni özelliklere düşmanlara özel hedef işaretleri koyma (oyuncuların müttefikleriyle daha iyi koordine olmasını sağlar), metin okuma erişilebilirlik ayarı, şehirlerde ve kasabalarda sınıf pet’lerini gizleme ayarı ve oyuncu evleri sistemine yapılan bazı iyileştirmeler dahil.