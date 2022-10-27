Victoria 3 oyuncularla buluştu!

Bir devrimin birçok sesi vardır. Protesto kargaşası vardır. Silah sesinin çatırdaması, makinelerin vızıltısı ve buhar düdüğü vardır. Geçmişin çınlayan yankıları yalnızca – yankılardır – ve şarkılar söyleyeceğiniz geleceğe bir engel değildir. Paradox Interactive artık toplumun kaosuna düzen getirerek sizi bu gürültü senfonisini yönetmeye davet ediyor. Büyük yarınınızı bugün Victoria 3’te inşa edin.

Victoria 3, Paradox Interactive’deki türün ustalarının sunduğu en yeni, tarihi büyük strateji oyunudur. 1836’dan 1936’ya kadar dramatik bir yüzyılda geçen Victoria 3, sizi sadece bir ulusun değil; aynı zamanda teknoloji, ideoloji ve diplomasideki değişiklikler dünyayı değiştirirken maddi ve politik ihtiyaçlarına cevap veren bir nüfusun rehber ruhu olarak sunuyor. Siz fabrikalar kurarken, değerli mallar ticareti yaparken, hükümetinizde reform yaparken ve savaşın yol açtığı yıkımı düzeltmeye çalışırken alt sınıf köylülerden güçlü sanayicilere kadar her bireyin, bu büyük sahnede oynayacağı bir rolü vardır.

Victoria 3’ün başlıca özellikleri:

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Sonsuz Kez Tekrar Oynanabilme: Viktorya Dönemi, Büyük Britanya ve Prusya gibi endüstriyel güç merkezlerinden Rusya ve Qing Çin gibi kalabalık topluluklara veya Japonya veya sömürge Kanada gibi güçlere kadar düzinelerce ulustan herhangi biriyle tarihi yeniden yazın.

Derin Toplumsal Simülasyon: İster çiftçi, ister tezgahtar, ister kapitalist ya da zanaatkar olsun, ulusunuzun her sakini simülasyonda yer alır. Her birinin kişisel inançları, siyasi tercihleri ve en önemlisi sürdürmesi gereken bir yaşam standardı vardır.

İddialı Ekonomik Oynanış: Yeni endüstriler ve kurumlar geliştirerek ekonominizi güçlendirin, dünyanın birçok pazarına mal fazlası ihracatı yapın ve nüfusunuzun yaşamını uygun hale getirmek için ihtiyaç duyduğu şeyleri ithal edin

Diplomatik Korku Politikası: Savaşta kazanabileceğiniz her şey, müzakere masasında da elde edilebilir. Daha zayıf veya rakibiniz olan uluslara taleplerde bulunurken, müttefikleri desteğe çağıran diplomatik oyunlar yapın.

Siyasi Gelişim: Ülkenizdeki çeşitli siyasi grupları yasalar ve reformlar aracılığıyla yönetin. Mevcut makamları kızdırmak anlamına bile gelse, vatandaşlarınızın yaşamını iyi hale getirebilir misiniz?

Yaşayan Bir Dünya: Yeni inşa edilen demiryolları, birçoğu onlarca yıl önce sadece birer küçük köy olan fakat artık gelişmiş şehirlerin arasından geçerken, haritadaki değişimi gözlerinizin önünde izleyin.

Victoria 3 dijital platformlarda 49,99$/249 TL fiyatıyla satışta.