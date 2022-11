Bannerlord’un tam sürüm yolculuğunda son ülke Japonya!

TaleWorlds Entertainment’ın dünya çapında beğeni toplayan aksiyon-RPG’si tam sürüm olarak konsollarda yayınlanırken, PC’de de Erken Erişim’den çıkışını gerçekleştirdi.

TaleWorlds Entertainment’ın beğenilen rol yapma oyunu Mount & Blade II: Bannerlord, 25 Ekim tarihinde Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Xbox One X ve Xbox One S’de piyasaya sürüldü. Japonya’da ise oyunun PlayStation sürümü 10 Kasım‘da çıkacak. Oyun ayrıca Mart 2020’den bu yana Erken Erişim’de olduğu PC’de tam sürümüyle resmi olarak yayınlanmış oldu.

Mount & Blade II: Bannerlord, geniş Kalradya kıtasında gerçekçi, heyecan verici ortaçağ savaşlarını derin ve karmaşık strateji öğeleriyle birleştiren bir oyun. M&B: Warband’daki olaylardan 200 yıl öncesini anlatan Bannerlord’da Kalradya İmparatorluğu’nun çöküşünü deneyimleyebilir, imparatorluğun ölümünde ya da hayatta kalmasında başrolü üstlenebilirsiniz. Kıtanın anahtar kültürlerinden birinde mütevazı bir savaşçı olarak başlayıp güçlü bir lord, hatta bir kral olmak için saflarda yükselerek kendi hikayenizi yaratabilirsiniz. Bir maceracı veya tüccar, kötü ya da kahraman, adil bir lord veya zalim bir tiran olun – adınızı Kalradya’nın hikayesine yazın ve eskinin küllerinden yeni bir dünya yaratabiliyorsunuz.

Oyunun çıkışı, kendi türünde tüm zamanların en başarılı ve etkili oyunlarından biri olarak kabul edilen Mount & Blade serisinin hikayesinde önemli bir kilometre taşı. Ancak TaleWorlds Entertainments, önümüzdeki aylarda güncellemeler ve yeni içerikler almaya devam edecek olan oyun için bunun yolun sonu olmadığını belirtiyor.