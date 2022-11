Acer’dan performans ve üretkenlik isteyenlere: Aspire 3

Acer’ın performans ve üretkenlik özellikleri ile öne çıkan dizüstü bilgisayarı Aspire 3 (A315-59G), ev kullanıcılarının günlük iş ve eğlence ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap veriyor. 12. Nesil Intel Core™ i5 işlemcilerden ve NVIDIA® GeForce® MX550 grafik kartından güç alan cihaz, uygulamalarınızı uyumlu ve sorunsuz bir şekilde çalıştırmaya yardımcı olurken, çalıştığınız ya da oyun oynadığınız süre boyunca yetecek gücü sağlıyor.

12. Nesil Intel Core™ i5 işlemci cihazın performansını bir adım yukarı taşırken, GeForce® MX550 grafik kartı, uzun pil ömrüyle optimum performans arasında kullanıcılara mükemmel bir denge sağlamak için NVIDIA Optimus teknolojisiyle de sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Her an yüksek üretkenlikle hareket edebilmenizi sağlayan donanım yetenekleri bu cihazı aynı ev içinde yaşayan ve farklı amaçlar için bilgisayar kullanan aile bireyleri için ideal hale getiriyor. Sade ve şık tasarımıyla da dikkat çeken cihazın gri ve mor olmak üzere iki renk seçeneği mevcut.

Yenilikçi özellikler

Aspire 3’ün 15,6 inçlik 1080p Full HD ekranı, internette gezinmekten film izlemeye ya da oyun oynamaya kadar çeşitli deneyimler için hem keskin hem de akıcı görseller ile mükemmel bir görüntüleme performansı sunuyor. Ayrıca Acer BlueLightShield teknolojisi ile ekranın yaydığı mavi ışık miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Görsel zenginliği bir adım öteye taşıyan bu teknoloji, görüntüleri yüksek doğrulukla elde etmenize imkân sağlıyor.

Windows 11 Home yüklü olarak gelen dizüstü bilgisayar, bu işletim sisteminin birçok yenilikçi işlevini de kullanıcılarına sunuyor. Özellikle yeni Snap Layouts özelliği kullanıcıların ekranı birden çok alana bölerek kolayca çoklu görev yapmasına olanak tanıyor. Bu çoklu görev özelliği, işinizi daha iyi organize etmenize ve kolaylaştırmanıza yardımcı oluyor.

Yüksek hızlı depolama ve zengin bağlantı seçenekleri

Aspire 3’ün çok çeşitli bağlantı seçenekleriyle kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar, hızlı bağlantı kurabiliyor ve tüm bağlantı seçeneklerinden yararlanarak en yeni bilgileri kolayca edinebiliyorlar. 3 adet USB 3.2 Nesil 1 Tip A bağlantı noktasıyla gelen dizüstü bilgisayar, ister sunum yapmak üzere başka bir cihaza bağlanın ister en yeni çevre birimlerini kullanın; her an her duruma karşı hazırlıklı olmanıza imkân sunuyor. Ayrıca daha büyük bir ekran kullanmanız gerektiğinde HDMI® bağlantı noktası aracılığıyla harici bir ekrana da kolaylıkla bağlanabiliyorsunuz. Cihaz, 32 GB’ye kadar artırılabilen, 8 GB DDR4 RAM ve 512 GB PCIe depolama kapasitesi ile bol miktarda alan sunuyor. Bu sayede kullanıcılara, görevlerini yerine getirmeleri ve iş yüklerini basitleştirmeleri için yeterli gücü ve depolama alanını fazlasıyla veriyor.

Düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli görüntüler

Cihaz, Acer’ın Temporal Noise Reduction (TNR) teknolojisine sahip bir 720p HD web kamerası ile düşük ışık koşullarında bile yüksek kaliteli görüntüler sunarken, aile ve arkadaşlarınızla görüntülü görüşmelerinizi sorunsuz ve keyifli bir hale getiriyor. İnceltilmiş ve pratik kullanıma uygun hale getirilmiş sade tasarımı sayesinde kullanıcıların kolaylıkla taşıyabildiği Aspire 3, sadece 1,78 kg ağırlığında. Gri ve mor seçenekleri ile gelen cihazın ergonomik menteşe tasarımı ise daha fazla hava çıkışı sağlayarak termal performansı artırıyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

Acer Aspire 3 (A315-59G) dizüstü bilgisayar, mediamarkt.com.tr’de 14.499 TL ile başlayan fiyatlarla satışta.