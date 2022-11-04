Logitech G’den oyuncular için ponçik bir seri: Aurora Koleksiyonu

Logitech G, estetik ve inovatif teknolojinin bir arada buluştuğu Aurora Koleksiyonu’nu tanıttı.

Logitech G, kadın oyuncuların da ihtiyaç ve beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeni bir deneyim arayan bütün oyunseverlere yönelik tasarladığı Aurora Koleksiyonu’nu MediaMarkt iş birliğiyle düzenlediği özel bir etkinlikle tanıttı. Etkinlikte, G735 Kablosuz Oyun Kulaklığı, G715 Kablosuz Oyun Klavyesi, G713 Oyun Klavyesi, G705 Kablosuz Oyun Mouse’u ve sekiz özel aksesuardan oluşan Aurora Koleksiyonu ile ilgili bilgi verildi.

Oyunseverlerin deneyimlerini geliştirmek ve oyun dünyasına farklı bir boyut kazandırmak için ürünler tasarlayan Logitech G, tüm oyuncuların kendi tarzlarını yansıtabilmelerine imkân tanıyan ürünler geliştirmeye devam ediyor. Herkesin oyun deneyimini doyasıya yaşamasını sağlayan ürünleriyle öne çıkan Logitech G, oyun oynayan kadınlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak yeni bir koleksiyon çıkardı. Estetik ve teknolojinin bir arada sunulduğu Aurora Koleksiyonu’nun tanıtıldığı etkinlikte, Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz’un açılış konuşmasının ardından Logitech Türkiye Oyuncu Ekipmanı Perakendecileri Müşteri Yöneticisi Yunus Caner Güner, gerçekleştirdiği sunumla ürünler hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Dünyanın her yerinde, kadın-erkek her yaştan oyunseverin oyun deneyimini geliştiren ve kendilerini özel hissedecekleri ürünlere imza attıklarını belirten Logitech Türkiye Ülke Müdürü Sinem Erdoğmuş Yavuz, “İster profesyonel ister bireysel olsun, bugün artık herkes oynadığı oyunu, oluşturduğu ortam ve kullandığı cihazlarla bir bütün olarak değerlendiriyor, Oluşturdukları bu dünyayla kendilerini özel hissetmeye çalışıyor. Aurora Koleksiyonumuz, Logitech bünyesinde inovasyon, tasarım, mühendislik ve pazarlama alanında ağırlıklı olarak kadın liderlerden oluşan bir ekip tarafından oluşturuldu. Oyuncular kullandıkları ürünlerde performansın yanında, tasarıma, tarza, trendlere de dikkat ediyor. Bu yaklaşım da bize, öncü olduğumuz bu alanda hep daha iyisini tasarlayıp üretme, çoğu zaman trendleri belirleme noktasında itici güç oluyor.” dedi.

Kadınlardan gelen geri bildirimler ile kadın liderler tarafından geliştirildi

Aurora Koleksiyonu, oyun oynayan kadınlardan gelen geri bildirimler dikkate alınarak tasarlandı. Koleksiyon, Logitech bünyesinde ağırlıklı olarak kadın inovasyon, tasarım, mühendislik ve pazarlama liderlerinden oluşan bir ekip tarafından hayata geçirildi. Az temsil edilen bir oyuncu segmentinin oyun deneyimi ihtiyaçlarını karşılamak ve oyunun geleceğini yeniden tasarlamak hedeflendi.

G715 Kablosuz Oyun Klavyesi ve G713 Oyun Klavyesi, oyuncuların kendilerini ifade edebilmeleri ve istedikleri şekilde oynayabilmeleri için yüksek performans sunarken, hafif titreşimlerle hissiyatı artırıyor. Kompakt ve ayarlanabilir yükseklik, gün boyu konfor sağlıyor. 25 saat kesintisiz oyun deneyimi sunan şarj edilebilir pil ve LIGHTSPEED kablosuz veya Bluetooth® bağlantısıyla istenilen yerde kullanılabiliyor. Uzun süre devam eden oyun seanslarının desteklenmesi adına ürünle birlikte bulut şeklindeki bilek desteği de kutunun içinde yer alıyor. Bu sayede daha konforlu bir kullanım mümkün oluyor.

G705 Kablosuz Oyun Mouse, daha küçük elli kullanıcılara uzun süreli konfor ve performans sağlıyor

G705 Kablosuz Oyun Mouse’u, kompakt konturlu yapısı ve gelişmiş oyun teknolojisi ile daha küçük eller için özel olarak üretildi. Yalnızca 85 gram olan G705, uzun süreli oyunlar, konfor ve performans için tasarlandı. Oyun sınıfı sensörü, ultra duyarlı LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi veya Bluetooth® bağlantısı sayesinde kolay erişilen bir DPI döngüsüyle oyuncular en iyi performanslarına ulaşabilir.



G715 ve G713 Mekanik Oyun Klavyeleri oyun hissiyatını artırıyor

G735 Kablosuz Oyun Kulaklığı, saatler boyunca oyun oynayanlara konforlu ve üst düzey bir deneyim sunuyor

Puslu beyaz kaplama, RGB aydınlatma ve kulak üstü çift kanallı ses bağlantı özelliklerine sahip G735, her oyuncu için çok yönlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. G735, bir oyuncunun sesini modüle etmek için yeni Blue VO!CE mikrofon teknolojisi özelliklerine sahip ve tercih edilen ses ayarları G Hub’da ve doğrudan kulaklığa kaydedilebiliyor. G735 Kablosuz Oyun Kulaklığı ayrıca tüm oyuncular için konforu en üst düzeye çıkarıyor ve daha küçük kafa boyutlarına mükemmel uyum sağlıyor. Oyuncular, 56 saatten fazla pil ömrüyle (aydınlatma olmadan) uzun oyun sürelerinin keyfini çıkarabiliyor ve Logitech G’nin ödüllü LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi ve Bluetooth® bağlantısı aracılığıyla kablosuz özgürlüğü deneyimleyebiliyor.