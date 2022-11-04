PUBG Battlegrounds’a Neymar Jr. geliyor!

PUBG: BATTLEGROUNDS’ın en son güncellemesi PC sunucularında 9 Kasım’da ve konsollarda 17 Kasım’da yayınlanacağı zaman, dünyaca ünlü süperstar futbolcu Neymar Jr. PUBG dünyasını kasıp kavuracak. Neymar Jr. ile reklam panoları, bina dekorasyonları, futbol topları ve yardım paketleri gibi iş birliği kapsamındaki eşyalar oyundaki her haritaya eklenecek. Güncelleme 20.2 ayrıca oyunun harita rotasyonuna, araçların belirme oranlarına ve daha fazlasına yapılacak çeşitli ayarlamaları içerecek.

Aşağıda öne çıkan detayları görebilirsiniz ve Güncelleme 20.2’nin tüm yama notları videosunu buradan izleyebilirsiniz.

Harita Rotasyonu: Bu güncelleme ile Deston, Normal Maç havuzuna geri dönecek. Planlanan harita rotasyonunun tam dökümü şöyledir:

PC’de KA, AV, GA, OK, RU

Normal Maç: Erangel, Miramar, Taego, Karakin, Deston

Dereceli: Erangel, Miramar, Taego

PC’de AS, GDA, KR/JP

Normal Maç: Erangel, Miramar, Taego, Sanhok, Deston

Dereceli: Erangel, Miramar, Taego

Konsollar

Normal Maç: Erangel, Miramar, Taego, Karakin, Deston

Dereceli: Erangel, Miramar, Taego

Normal Maçlarda Araç Belirme Dengesi: Normal Maçlar için Erangel ve Miramar’da araçların ortaya çıkma oranlarında ayarlamalar yapılacaktır. Detaylar şöyledir:

Erangel

UAZ: Yaklaşık %20 arttı.

Dacia: Yaklaşık %26 arttı.

Aquarail: Yaklaşık %22 oranında azaldı.

Buggy: Yaklaşık %11 oranında azaltıldı.

Tekne: Yaklaşık %23 oranında azaltıldı.

Miramar

Kamyonet: Yaklaşık %8 arttı.

Mirado: Yaklaşık %18 arttı.

Normal Maç Eşleştirme Sistemi:

Bu güncelleme ile oyuncular, oyuncuların eşleştirme derecesine (MMR) bağlı olarak daha iyi çalışması için normal maçların eşleştirme sisteminde iyileştirmeler ile karşılaşacaklar. Daha önce eşleştirme sistemi, bir oyuncunun önceden hazırlanmış grubunun ortalama MMR’sine dayanıyordu. Fakat eşleştirme artık bir oyuncunun grubundaki en yüksek MMR’ye dayalı olacak. Amaç ise bir bütün olarak bir takımdan ziyade, bireysel istatistiklere odaklanırken mevcut kadronun oyun mekaniğini korumaktır.