DLSS 3 desteği alan oyun sayısı artmaya devam ediyor

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NVIDIA, piyasaya sürülen DLSS oyunları hakkındaki en son gelişmeleri duyurmaya devam ediyor.

NVIDIA, DLSS 3 teknolojisini destekleyen 35’in üzerindeki oyunu ve uygulamayı geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Bu gelişmelere ek olarak NVIDIA Kasım ayında 3 oyuna daha DLSS 3 desteği geleceğini ve iki oyunun daha DLSS 2 Süper Çözünürlük desteği alacağını da duyurdu.

Önceki nesil bir GeForce RTX grafik kartına veya dizüstü bilgisayarına sahip olan kullanıcılar DLSS 3 desteğine sahip olan tüm oyunlarda DLSS 2 Süper Çözünürlüğü’nü kullanabiliyor. Buna ek olarak, DLSS 3 entegrasyonları, tüm GeForce RTX kullanıcıları için sistem gecikmesini azaltan ve oyunları daha duyarlı hale getiren NVIDIA Reflex desteğini de içeriyor.

Bu ay DLSS güncellemeleri aşağıdaki başlıkları içeriyor:

DLSS 3

F1 22 – güncelleme yapılabiliyor, performans 2,5 kata kadar artıyor
F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch – 7 Kasım’daki güncellemeyle performans 2 kat artacak
Microsoft Flight Simulator – şimdi beta sürümünde, Microsoft Flight Simulator Sim Update 11 ve oyunun yeni Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition lansmanı ile birlikte 11 Kasım’da geliyor.
Destroy All Humans! 2 – Reprobed – 15 Kasım’da piyasaya sürülecek, kare hızları 2 kata kadar artırılacak
Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – 18 Kasım Lansman

DLSS 2 Super Resolution

Sackboy: A Big Adventure – şimdi erişilebiliyor, performans 2,5 kata kadar artıyor
PGA TOUR 2K23 – şimdi erişilebiliyor, performansı %70’e kadar artıyor
Crossout: Supercharged – güncelleme yapılabiliyor
WRC Generations – The FIA WRC Official Game – 3 Kasım Lansman
The Chant – 3 Kasım Lansman

NVIDIA, 240’ın üzerindeki oyun ve uygulamanın DLSS desteğini halihazırda aldığını ve daha da fazla oyun uygulamanın her geçen gün bu desteği almaya devam edeceğini duyurdu.

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