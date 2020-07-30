Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, GeForce RTX GPU’larıyla birlikte geliyor.

NVIDIA ve Ubisoft, bugün Frames Win Games GeForce RTX paketini duyurdu. Sadece sınırlı bir süre için GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER ya da 2060 GPU-destekli grafik kartı, dizüstü veya masaüstü oyun bilgisayarı satın alan oyuncular için Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Gold Edition’ın PC sürümü beraberinde gelecek. GeForce RTX GPU’lar, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege’te rekabette avantaj sağlayacak 144+ FPS ile daha düşük gecikme süresi vadediyor ve dikkat dağıtıcı etkileri en aza indiriyor. Bugün başlayacak olan Frames Win Games GeForce RTX paketi satışı 27 Ağustos 2020 perşembe gününe kadar devam edecek.

Gold Edition’da 16 operatör, özel üniformalar, kostümler ve bu yıl boyunca piyasaya sürülen 6 operatörün tamamını, VIP desteklerini, daha hızlı Battle Pass dizisini ve çok daha fazlasını içeren 5. Yıl Sezon Kartı’nı bulmak mümkün.

Frames Win Games paketine dair tüm ayrıntılar bundle paketi sayfasında bulunuyor.