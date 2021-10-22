Türk oyun şirketi Hungri Games, İrlanda ofisini açtı!

Dünya çapında imza attığı oyunlarla yıldızı parlayan ve kısa bir süre önce İngiltere merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’dan 10 milyon dolar değerlemeyle 1,1 milyon dolar yatırım alan Hungri Games, global büyümesine ivme katmak ve yeni yetenekleri de bünyesine dahil etmek üzere İrlanda Belfast’ta ofis açtığını duyurdu.

Avrupa pazarına yönelik özel oyunlara imza atacak

Birleşik Krallık’ta açılan yeni oyun stüdyosu odağında kurulan ekip ile Avrupa pazarındaki oyun severlerin nabzını daha iyi tutacaklarını belirten Hungri Games Kurucu Ortağı Kağan Berk Koçak, “Şu anda hali hazırda 1. Dünya Savaşı’nı konu edinen yeni ve heyecan verici bir oyun üzerine çalışmaya başladık. Türkiye’deki yetenekli ekip arkadaşlarımız dışında yeni ofisimiz için farklı kültürlerden yeni yetenekleri de bünyemize katmaya başladık. Global arenada sektörümüzde tecrübeli kişilerin de yer alacağı Belfast stüdyomuzda 2022 yılı ortasına kadar 25 kişilik bir ekibe sahip olmayı hedefliyoruz” dedi.

Belfast stüdyosunun kapısı Türk yeteneklere de açık!

İki yıl gibi kısa bir sürede 2 mid-core oyunu global pazarda yayınlayarak önemli bir başarı gösteren ve merkez ofisinde güçlü bir ekibe sahip olan Hungri Games, yeni stüdyosu için game developer, level designer, proje yöneticisi gibi görev tanımlarına sahip çok sayıda uzmana istihdam sunacak. Hem dünya çapında bir yetenek yönetimi stratejisi sürdürürken hem de Türkiye’den gelecek başvuruları da aynı bakış açısıyla değerlendirmeye alacak.

Series A yatırım safhasına hızlıca geçmek istiyor

Dünya oyun sektöründe tecrübeli ve başarılara sahip bir ekip tarafından kurulan ve en net hedeflerinin küresel çapta alanında tanınan ve saygı duyulan bir mobil oyun şirketi olmak olduğunun her fırsatta altını çizdiklerini belirten Kaan Berk Koçak sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk etapta Series A yatırım safhasına hızlıca geçip, bu süreçte EMEA ve Amerika pazarlarında core ve mid-core oyun segmentinde potansiyeli olan ülkelerde top grossing 20 oyun listesi içerisinde yer almayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için tüm ekip kenetlenmiş durumdayız. İstanbul ve Belfast stüdyolarımız ile bu yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz.”