Vodafone FreeZone Şampiyonluk LigiKış Mevsimi başlıyor

Riot Games’in efsanevi oyunu League of Legends’ta, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi heyecanı 1 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Göz alıcı transferleri ve 1.000 kişinin her hafta maçları canlı olarak izleyebileceği Riot Games Espor Sahnesi’yle bu sene de heyecanın her an dorukta olacağı ligde ilk 5 hafta için biletler 17 Ocak’ta satışa sunulacak. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 2020 Kış Mevsimi heyecanı 1 Şubat’ta başlıyor. 12 hafta sürecek Kış Mevsimi’ndeki maçlar 1 Şubat’taki açılış mücadelesinden itibaren her hafta sonu 14:00’da başlayacak. Sahne’nin kapıları her hafta 13.00’dan itibaren açık olacak. İlk bilet satışı mevsimin ilk 5 haftasını kapsayacak, son 4 haftanın biletleri ise ayrıca satışa sunulacak.

Riot Games Espor Sahnesi ikinci senesinde

Türkiye’nin espor yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) heyecanı, geçen senenin ardından 2020 yılında da Riot Games Espor sahnesi’nde yaşanacak. Espor severlerin Sahne’de VFŞL heyecanına daha fazla ortak olmaları için günlük bilet ücreti 20 TL olarak belirlendi. Alanda kategori ayrımı olmadığı için satışlar sahneye en yakından başlayıp sahneye en uzak koltuğa doğru yapılacak. Biletler hem Biletix üzerinden, hem de alandaki gişeden satın alınabilecek.

Maçlar Twitch ve YouTube üzerinden canlı yayınlanacak

Mevsimin tüm karşılaşmalarını online mecralardan da canlı olarak izleyebilirsiniz. LoLespor Twitch hesabından (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından tüm mücadeleler naklen yayınlanacak.