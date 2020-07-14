Watch Dogs Legion bu ekim ayında çıkıyor

Watch Dogs Legion’un yeni çıkış tarihi 29 Ekim 2020 olarak açıklandı. Oyun PC, Playstation 4 ve Xbox One’a çıkacak. Ancak yeni konsollara da ileride çıkış yapacağı tahmin ediliyor.

Legion’un çıkış tarihi Mart’tı ancak sonrasında daha üzerinde çalışılması gereken şeyler olduğu söylenerek tarihin erteleneceği açıklanmıştı. Yeni tarih olarak da yedi ay sonrası verildi.

Söz konusu Ubisoft olduğunda tabii ki oyunun geçmişinde sızan ekran görüntüleri vardı. Yayınlanan video da sızan bilgileri doğrular nitelikteydi. Artık neredeyse şehirdeki tüm NPC’leri oynayabileceğiz. NPC türü ve tarzları ise oldukça farklılık ve orijinallik içeriyor.

Videoda oyundaki iki ana düşman topluluğuna da değiniliyordu. Bunlardan biri karaborsada organ kaçakçılığı yapan bir organizasyon ve paralı asker şirketi Albion.