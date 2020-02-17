World of Warcraft Esporunda Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Artık Battle for Azeroth ‘un yavaş yavaş sonuna yaklaşırken, 2020 yılında World of Warcraft esporu için oldukça şaşalı günler bizleri bekliyor. Bunların arasında bu zamana kadar düzenlediğimiz en büyük LAN partisi ve hem Arena Dünya Şampiyonası (Arena World Championship / AWC) hem de Uluslararası Destansı Zindan Karşılaşmalarına (Mythic Dungeon International / MDI) gelen değişiklikler yer alıyor. World of Warcraft Esporu artık YouTube’a taşınıyor! Bu da canlı yayınlar ve tekrarlar da dahil olmak üzere hem AWC’nin hem de MDI’nın tüm içeriğinin aynı muhteşem platformda yer alması anlamına geliyor. Böylece WoW hayranlarının en sevdikleri yarışmacıları takip etmesi kolaylaşacak.

Arena Dünya Şampiyonası (AWC)

AWC’nin 13. yılına girerken son bir sezonla önemli değişiklikler getirmek ve Battle for Azeroth’u sonlandırmak için iyi bir zaman. Bu sefer ödül hiç olmadığı kadar büyük.

Format Değişiklikleri

AWC’nin çevrimiçi eleme kupalarına kayıt önümüzdeki bahar aylarında başlıyor. Çevrimiçi 8 Arena kupasının her biri 10.000 $ ödül havuzuyla ve AWC puanlarıyla geliyor. İsteyen herkes bu ödül havuzundan pay almak ve marifetlerini dosta düşmana sergilemek için kayıt yaptırabiliyor.

Toplamda dört tane olan Kuzey Amerika ve Avrupa kupalarının ardından en fazla puana sahip takımlar AWC Battle for Azeroth Finallerinde oynamaya davet edilecek. Burada dünyanın en iyi 8 takımı gelmiş geçmiş en büyük ödül tutarı olan 500.000 dolarlık ödül havuzu için mücadele edecek.

Peki Sırada Ne Var

World of Warcraft: Shadowlands’ın çıkışıyla birlikte Arena Dünya Şampiyonası yeniden başlayacak. Azeroth’un en iyi gladyatörlerinin güçleri eskisinden daha çok test edilecek. Shadowlands’deki İlk AWC Turnuva Serisi iki çevrimiçi kupalı rekabetçi sezona ve iki de yüz yüze turnuvaya dayalı olacak. Bunlar arasında bir seri ortası LAN partisi ve yaz aylarında gerçekleşecek, bu yılki Battle for Azeroth finalleri benzeri bir final etkinliği yer alıyor.

Uluslararası Destansı Zindan Karşılaşmaları (Mythic Dungeon International)

Mythic Dungeon International ikinci yılı için yepyeni bir zindanla geri dönüyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla işler biraz daha farklı ve çok heyecanlı değişikliklerle ilerleyecek.

Format Değişiklikleri

Bu sezonun en önemli değişikliklerinden biri de grupların tanımlamasıyla ilgili. Hâlâ iki farklı grup olsa da eskiden olduğu gibi Doğu (East) ve West (batı) olarak keskin bir şekilde ayrılmayacaklar.

⦁ Avrupa ve Asya (EU/Asya) grubunda Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Kore, Çin ve Tayvan’dan oyuncular yer alacak

⦁ Amerika (AMER) grubundaysa Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan katılan oyuncular yer alacak

Takımların gruplara ayrımı bünyelerindeki oyuncuların ağırlıklı olarak hangi ülkelerden olduğuna bakılarak ayrılacak.

Şimdiye kadar gerçekleşmiş en heyecanlı MDI sezonundan yüz yüze bir LAN partisi olmadan söz edemeyiz öyle değil mi? Finallerde takımlar 300.000$’lık dev ödül havuzundan pay almak için kıran kırana mücadele edecek.

Ayrıca tüm MDI sezonları kendi içlerinde özgün bir etkinlik olarak sayılacak ve hepsinin kendi LAN finali olacak. Bu durum WoW Esporu ekibinin oyuncu topluluğunun bayılacağı olası değişiklikleri ve iyileştirmeleri hızlıca gerçekleştirmesine olanak sağlayacak.

Nisanda başlayacak yeni sezonla ilgili daha fazla bilgi için MDI espor sayfasına göz atmayı unutmayın.

Yeni Zindan: Mechagon Operasyonu

Mechagon Operasyonu’yla rotasyona yeni bir zindan ekleniyor. Bu zindan toplamda 8 zorlu boss içeren iki farklı kanada ayrılıyor – Junkyard ve Workshop.

Yeni Özellik: Uyanmış (Awakened)

Visions of N’Zoth içerik güncellemesiyle yeni bir rekabetçi oyun sezonu ve yeni bir özellik olan Uyanmış (Awakened) geliyor.

Uyanmış özelliği aktif olduğunda oyuncular zindan boyunca çeşitli obeliskler keşfedecekler ve bunlar, perdenin ötesinden oyuncuları Ny’alotha’nın gölgeler diyarına çekecek. Bu diyarda oyuncular N’Zoth’un çok güçlü bir hizmetkârıyla yüzleşecek. Şayet bu hizmetkarı yenmeyi başaramazlarsa hizmetkâr son boss’un yanında yer alacak.

Geleceğe Dair

Hem Uluslararası Destansı Zindan Karşılaşmaları hem de Dünya Arena Şampiyonası’ndaki tüm bu değişiklikler örneğin BlizzCon 2019 gibi yıl sonunda gerçekleşen WoW espor etkinliklerinde de değişimler demek. Merak etmeyin bu konuda da planlarımız var ve ilerleyen günlerde daha fazlasını sizinle paylaşacağız.

İlk kupa için kayıt yaptırmak isteyen oyuncuların Battlefy Sayfasını takip etmesini ve sık kullanılanlara eklemesini öneriyoruz.