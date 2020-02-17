XPG Yeni PC Bileşenlerini Türkiye’de Satışa Sundu

XPG’nin INVADER Mid-Tower kasa, LEVANTE RGB sıvı soğutucu ve CORE REACTOR güç kaynağından oluşan bilgisayar bileşenleri, kullanıcılara hayallerindeki oyun bilgisayarını oluşturma fırsatını veriyor. Markanın PC bileşenlerini bugünden itibaren seçkin çevrimiçi mağazalarda yerini aldı. Dünyanın önde gelen yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama birimleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, XPG markasıyla oyunculara sunduğu ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Firmanın geçtiğimiz ay CES kapsamında sergilediği INVADER Mid-Tower kasa, CORE REACTOR PSU ve LEVANTE RGB sıvı soğutma sisteminden oluşan PC bileşenleri ülkemizde satışa sunuldu.

XPG INVADER Kasa

XPG INVADER modüler yapısı sayesine kendi sistemini toplamak isteyen kullanıcıların işini son derece kolaylaştırıyor. Ayrıca tamamen temperli camdan oluşan sol yüzüyle, eserlerini gururla sergileyebilecekleri bir ortam da yaratıyor. Siyah renkli INVADER, sade ve şık bir tasarıma sahip. Kasanın ön yüzünde alt tarafta yer alan RGB aydınlatma ise ortama kararında bir renklilik katıyor.

Oyuncuların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan XPG INVADER, alet gerektirmeden kuruluma imkân vermesi, hava akışını maksimize eden iç tasarımı, mıknatıslı toz filtreleri, kablo kanalları gibi detaylarıyla oyunculara son derece kullanışlı bir oyuncu kasası sunuyor. Ferah bir iç alana sahip kasanın ön kısmına 360mm, üst kısmına ise 240mm büyüklüğünde radyatör takmak mümkün. XPG INVADER oyuncu kasası 499TL’den başlayan fiyatlarla çevrimiçi mağazalarda yerini aldı.

XPG LEVANTE Sıvı Soğutma Sistemi

Yüksek performanslı ve istikrarlı çalışan bir sistem için soğutmanın önemi günden güne artıyor. XPG’nin bu konudaki çözümü ise sıvı soğutma alanındaki en saygın markalardan biri olan Asetek ile işbirliği içinde oluşturduğu LEVANTE sıvı soğutma sistemi. Geniş bir bakır soğutma bloku, 240mm uzunluğunda alüminyum radyatör ve 120mm’lik RGB aydınlatmalı iki adet fandan oluşan ürün, üstün bir soğutma sunarken son derece sessiz çalışıyor.

Geniş bir soğutma alanı sunan ve ısı aktarım verimliliğini artırmak üzere 0,15mm genişlikte mikro kanalları olan bakır bir levhaya sahip LEVANTE sayesinde en hararetli oyun seanslarında bile sistem ısısı yüzünden performans düşüşü yaşanmıyor. Ayrıca üzerinde 24 adet ARGB LED bulunan fanların aydınlatma efektleri XPG PRIME ARGB denetleyici ile kontrol edilebiliyor. Bu da kullanıcılara oyun alanlarını arzu ettikleri gibi dekore etme fırsatı veriyor. XPG LEVANTE’yi 799TL’den başlayan fiyatlarla edinmek mümkün.

XPG CORE REACTOR PSU

Bütünüyle Japon malı kapasitörler kullanılarak üretilen XPG CORE REACTOR güç kaynağı kullanıcılara yük verimlilik ve güvenilirlik sunuyor. 80 Plus Gold sertifikasına sahip olan ürün %50 yükte %90 verim sunabiliyor. Farklı ihtiyaçlar için 650W ve 750W seçenekleri bulunan ürün akıllı fan teknolojisi, güç kaynağı fanının yük arttıkça hızlanmasını sağlıyor ve böylece son derece sessiz bir çalışma sunuyor.

Modüler bir tasarımı olan CORE REACTOR PSU kasa içinde oluşan çirkin kablo kalabalığını önlerken kasa içerisindeki kurulum sürecini de kolaylaştırıyor. Yapımında yüksek kaliteli kapasitörler kullanılan ürün, Yüksek Akım Koruması, Yüksek Gerilim Koruması, Kısa Devre Koruması gibi pek çok güvenlik mekanizması barındırıyor. 10 yıllık garantiyle birlikte gelen XPG CORE REACTOR’ı 769TL’den başlayan fiyatlarla saygın çevrimiçi mağazalardan satın almak mümkün.

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