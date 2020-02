Türkiye’deki espor ekosisteminin en büyük temsilcisi olan Riot Games, dijital oyunlar ve espor pazarında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Riot Games’in 2009 yılında pazara sunduğu ve hem Türkiye’de hem de dünyada en çok oynanan MOBA türündeki oyunların başında gelen League of Legends’la başladığı macera, şirketin yeni oyunlarıyla ve diğer projeleriyle büyüyerek devam ediyor. Riot Games hem PC’de hem de mobil platformlarda oynanabilecek olan stratejik kart oyunu Legends of Runeterra’yı ve otomatik savaş türündeki oyunu Teamfight Tactics’i de bu sene oyuncuların beğenisine sunuyor. Ayrıca şirketin geliştirmeye devam ettiği ilk FPS türündeki ürün olan Proje A kod adlı taktiksel nişancı oyunu da merakla beklenenler arasında. Riot Games Türkiye’nin Ülke Direktörü Erdinç İyikul, ilk oyunları League of Legends verilerinden yola çıkarak ülkemizdeki oyuncu davranışlarıyla ilgili dikkat çekici analizler paylaştı.

Türkiye’de toplam 15 milyon LoL hesabı var

Riot Games’in 2009 yılında oyunculara sunduğu League of Legends, bugün tüm dünyada aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncusuyla espor ekosisteminin lokomotiflerinden biri haline gelmiş durumda. Türkiye ise League of Legends, oyuncuları, izleyici kitlesi ve gerçekleşen dev organizasyonlarıyla tutkulu bir topluluğa sahip. Ülkemizde açılan toplam 15 milyon hesabıyla LoL, bugüne kadar Türkiye’de en çok oynanan oyunların başında geliyor. Son bir yıldaki yeni kayıt sayısı ise 2 milyondan fazla.

Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul, dünyada ve Türkiye’de en çok oynanan espor oyunlarından olan League of Legends’la ilgili Türkiye özelinde dikkat çekici veriler paylaştı.

– Bir zamanlar “TV saati” olarak tanımlanan prime time artık “oyun saati” olarak konumlanıyor. 2019 yılında ülkemizde toplam 400 milyon saat LoL oynandı. En çok oyun oynanan günler ise Cumartesi ve Pazar günleri. Bu anlamda eğlencenin tanımı değişiyor; dijital oyunlar, yeni neslin kendi yarattığı bir alan olarak öne çıkıyor. Monolog ve bireysel tüketimden sosyal ve interaktif bir eğlence anlayışına geçiş yaşanıyor.

– League of Legends, bugün tüm dünyada aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncusuyla espor ekosisteminin lokomotiflerinden biri haline gelmiş durumda.

– Ülkemizde açılan toplam 15 milyon hesabıyla LoL, bugüne kadar Türkiye’de en çok oynanan oyunların başında geliyor. Son bir yıldaki yeni kayıt sayısı ise 2 milyondan fazla.

2019 yılında Türkiye’de toplam 400 milyon saat LoL oynandı

League of Legends’ı oynayan kitlenin yaş aralığına baktığımızda 15 – 25 arasında seyrediyor ve oyuncu kitlesini ağırlıklı olarak lise / üniversite öğrencileri oluşturuyor. Oyunun en çok oynandığı saat aralığı 19.00 – 22.00 aralığı. Yani bir zamanlar “TV saati” olarak tanımlanan prime time artık “oyun saati” olarak konumlanıyor. Bu noktada edindiğimiz veriler/ rakamlar dikkat çekici. 2019 yılında ülkemizde toplam 400 milyon saat LoL oynandı. En çok oyun oynanan günler ise Cumartesi ve Pazar günleri. Bu anlamda eğlencenin tanımı değişiyor; dijital oyunlar, yeni neslin kendi yarattığı bir alan olarak öne çıkıyor. Monolog ve bireysel tüketimden sosyal ve interaktif bir eğlence anlayışına geçiş yaşanıyor.

Sonuç odaklıyız

Erdinç İyikul, genel oyuncu profili ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; “Türkiye’deki oyuncu profiline baktığımızda hızlı sonuç almak isteyen, tek hamleyle rakibin en kritik noktasını ortadan kaldırabilen karakterlerin tercih edildiğini görüyoruz. Oyuncularımız, seçtiği rolün etkili olmasını, maçlarda ön plana çıkmasını tercih ediyor. Bu nedenle, örneğin şampiyon seçiminde özellikle ani hasar potansiyeli yüksek (suikastçi) şampiyonlar Türkiye’de çok tercih ediliyor. Geleneksel spor olan futbolda nasıl forvet olup gol atmayı seviyorsak; Sihirdar Vadisi’nde de hızla skor almaya, takımın yıldızı olmaya bayılıyoruz.