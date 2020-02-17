Sennheiser GSP 670 İncelemesi

Sennheiser’in GSP 600 modelini test ettiğimiz ve oldukça beğenmemize rağmen “ah keşkelerle” bitirdiğimiz o sayının üzerinden epey süre geçti sayılır. Sennheiser bu defa oyuncu ürünleri tarafında ileri bir adım atma ihtiyacını hissetmiş olacak ki, ciddi anlamda üst seviye kablosuz bir oyuncu kulaklığı ile karşımıza çıktı.

Teknik Özellikler

GSP 670 görüntü anlamında GSP 600’ün neredeyse aynısı diyebiliriz. Renk dışında uzaktan fark edilir bir ayrıntısı bulunmuyor. En büyük fark biraz önce söylediğimiz gibi Wireless yapısı ve buna eşlik eden, kulaklığı hissedilebilir ölçüde farklılaştıran teknolojiler. Sennheiser’ın bu modelde kullandığı teknoloji ve GSA 70 kablosuz adaptörü sayesinde sıfıra yakın gecikmeler söz konusu, bu da gerek oyunlarda, gerekse müzik dinlerken aldığınız keyfin kablolu ürünlerin gerisinde kalmayacağını garantiliyor. Biliyorsunuz, oyuncu kulaklıkları söz konusu olduğunda müzik performansının biraz geriden geldiği söylenir ancak biz bu kadar para verdikten sonra bu tarafta gösterdiği performansın da hayati derecede önemli olduğunu düşünüyoruz. 10Hz-23Khz arası frekans tepkisi sunabilen GSP 670’in sahnesi son derece başarılı, baslardan taviz vermeden hem midlerde hem de yüksek frekanslarda kulağınızın pasını silen ürün, sunduğu net ses sayesinde odyofiller dahil herkesin beklentisini karşılamayı başarıyor.

Tasarım

Tersten başladık ama vallahi ürünün teknik tarafı çok çekiciydi, bağışlayın. Şimdi tasarıma geçelim. Sennheiser GSP 670, 550 gramlık dev Asus Centurion’dan sonra benim şimdiye kadar test ettiğim en ağır oyuncu kulaklığı. 398 gram ağırlığındaki ürün kendisine özgü, sanat eseri bir askı sistemine sahip. Bu sayede rahatlıkla herkese uygun hale getirilebiliyor ve üst kısımdaki ayar düzeneği sayesinde de kafanıza yaptığı yatay baskıyı ayarlayıp kulaklığı tam olarak oturtabiliyorsunuz. Aktif ses kesme özelliği olmasa da kullanılan kulak yastıkları dışarıdaki seslerin neredeyse tamamını süzüyor ve dışarıya da neredeyse ses kaçırmıyor. Kulaklığın üzerinde açma kapatma (sağdaki tekerlek, aynı zamanda sesi de açıyor), oyunlarda chat sesini açma kısma (deneyince ne kadar muhteşem olduğunu göreceksiniz) ve eşleştirme butonları var. Kablosuz olan üründe herhangi bir RGB ışıklandırma yok, Sennheiser’ın o topa girmesini de hiç beklemiyoruz. Tam şarjda 16 saate kadar kullanım sunabilen ürün (14 saat ölçtük, hiç fena değil) 2.4Ghz bağlantının yanında Bluetooth desteği de sunuyor. Eşleştirme problemsiz olsa da

Kullanılan ses kesme özellikli mikrofon da profesyonel kalitede. Hayli kaba olsa da sonuç mükemmel, sesiniz karşıya cam netliğinde ulaşıyor. O andan itibaren de kaba görüntüsünü falan takmıyorsunuz.

GSP 670’te 7.1 Surround desteği Binaural Rendering Engine sayesinde yazılımsal olarak sunuluyor ve Sennheiser Gaming Suite’in kurulu olması yeterli. Kısıtlı özelliklerine rağmen son derece iyi çalışan bu programın sadece Windows 10’u desteklediğini de belirtelim.

Sonuç

Gelelim fiyat etiketine. Hem wireless hem bluetooth desteği sunan, hem müzik hem de oyunlarda yüksek performans vadeden bir üründen bahsediyoruz ve fiyatı da hayli yüksek. Yurt dışında 350 Euro düzeyine satılan ürünün ülkemizdeki fiyatı bu yazı yazıldığı sırada belli değildi ancak 2500-3000 TL’den aşağı olmasını beklemiyoruz. Bu da ürünün kendi kitlesini otomatik olarak tanımlıyor.

Kürşat Zaman

NOT: 83

Karar

+Son derece başarılı oyun ve müzik performansı, kendisine özgü askı sistemi sayesinde rahat kullanım, oyun sesleri ve chat volümünü ayrı ayrı belirleyebilme, uzun pil ömrü, çok başarılı mikron.

-Ürün bir hayli ağır ve büyük, satış fiyatı çok yüksek, mikrofon biraz kaba.