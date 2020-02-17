Overdrive City Şimdi Bütün Dünyada İndirilebilir

Dünyanın önde gelen oyun geliştiricisi ve yayıncılarından Gameloft, Overdrive City’nin şimdi App Store, Google Play ve çok yakında Microsoft Store üzerinden indirilebilir olduğunu paylaşmaktan gurur duyar. Overdrive City, otomobil hayranlarını bir araya getiren ve şehir kurma oyunlarına lisanslı araçlar ve yarış deneyimi ile farklı bir bakış sunan bir oyun. Gameloft Montreal tarafından geliştirilen Overdrive City, oyuncuların otomobil tutkusunu fabrika zemininden yarış alanına kadar taşıyabilecekleri görülmemiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. İlk defa otomobil temalı bir oyunda, kullanıcılar kendi araçlarını üretebilecek, yedek parçalar ile birlikte diğer oyuncular arasında alım satım gerçekleştirebilecekler. Oyuncular, kendi kuracakları şehirlerde, otomobil fuarı ve yarış pistleri gibi farklı faaliyet alanları inşa edebilecekler. Porsche 911 GTS, Nissan GT-R Nismo, 1967 model Ford Shelby GT500 gibi 50’den fazla ikonik araç markasının yer aldığı, Overdrive City’de oyuncular diledikleri araçları toplayıp, geliştirebilecek ve istedikleri gibi kişiselleştirebilecekler. 6 farklı bölümden oluşan kariyer modu ve 1.000’den fazla yarış ile oyuncular şampiyon olmak için mücadele edecekler.

“Tanınmış otomobil ve yarış oyunları portföyümüz göz önüne alındığında, şehir kurma türüne yeni bir deneyim sunmaktan gurur duyuyoruz.” diyen Gameloft Başkan Yardımcılarından Thomas Aurick, “Gameloft Montreal stüdyosu, otomobil tutkunları için eşsiz bir deneyim sunmaktan ve Gameloft’un otomobil hayranı topluluğu ile Overdrive City’i paylaşmaktan büyük bir heyecan duymaktadır.”

Ayrıca Overdrive City’nin açılışının şerefine, 22 Şubat tarihine kadar oyunu indiren bütün oyuncularımız “Founders Pack” hediye olarak sahip olacaktır.

Overdrive City’i buradan indirebilirsiniz.

Açılış videosunu izlemek için buraya tıklayınız.