WoW Classic’in en yeni macerası Blackwing Lair sizleri bekliyor

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Horde ve Alliance kahramanlarının maceraları, WoW Classic sunucularında kapıları açılan Blackwing Lair’in tekinsiz derinliklerinde devam ediyor. Oyuncular bu 8 boss’luk baskında ilerlerken Deathwing’in en büyük oğlu Nefarian’ın Blackrock Dağı’nın tepesine kurulu kalesinin gizemlerini çözecek.

Baskın, giriş görevleri ve ödüller hakkındaki blog yazımız için: https://worldofwarcraft.com/en-us/news/23302787/wow-classic-blackwing-lair-and-more-now-live

Blackwing Lair Türkçe tanıtım videosu için linkmiz: https://www.youtube.com/watch?v=FwQi-r1hxTM

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