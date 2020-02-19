WoW Classic’in en yeni macerası Blackwing Lair sizleri bekliyor

Horde ve Alliance kahramanlarının maceraları, WoW Classic sunucularında kapıları açılan Blackwing Lair’in tekinsiz derinliklerinde devam ediyor. Oyuncular bu 8 boss’luk baskında ilerlerken Deathwing’in en büyük oğlu Nefarian’ın Blackrock Dağı’nın tepesine kurulu kalesinin gizemlerini çözecek.
Baskın, giriş görevleri ve ödüller hakkındaki blog yazımız için: https://worldofwarcraft.com/en-us/news/23302787/wow-classic-blackwing-lair-and-more-now-live
Blackwing Lair Türkçe tanıtım videosu için linkmiz: https://www.youtube.com/watch?v=FwQi-r1hxTM