Yerli korku oyunu Curse of Anabelle yayınlandı

İstanbul merkezli Rocwise Entertainment tarafından geliştirilen korku, bulmaca ve macera oyunu Curse of Anabelle, 20 Şubat itibarıyla oyuncularla buluştu.

Rocwise Entertainment tarafından kurgulanan korku oyunu Curse of Anabelle, iki yıl gibi bir sürede 7 kişilik bir ekip tarafından tamamen yerli yatırımla ortaya çıktı. Oyun başlangıç olarak PC üzerinden erişilebilir olsa da önümüzdeki süre içerisinde Xbox, PlayStation ve Nintendo Switch platformları için de piyasaya sürülecek.

Yapımcı stüdyo Rocwise Entertainment, Steam haricindeki platformlar için bir çıkış tarihi vermek için henüz erken olduğunu belirtiyor.

Gerçek dünyada izlerini takip edebileceğiniz efsanelerden ve mitlerinden esinlenerek kurgulanmış ve kendine özgü bir oyun deneyimi sunan Curse of Anabelle, lanetli Ramsey Malikânesinin karanlık köşelerine ve gizemli geçmişine ışık tutuyor.

Oyunun hikâyesi boyunca elde ettiğiniz farklı eşyalar sayesinde antik ayinler gerçekleştirip, mistik kitapları kullanarak uygulayacağınız ritüeller ile Ramsey Malikânesini mesken edinmiş iblislere karşı amansız bir mücadele veriyorsunuz.

Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore, yerli yapım hikaye tabanlı macera-korku oyunu ‘Curse of Anabelle’yi, Playstore’a özel avantajlı fiyatıyla oyun severlerle buluşturacak.

Curse of Anabelle, Playstore’a özel 40 TL yerine 27 TL fiyatla satışa sunuldu.