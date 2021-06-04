Youtuber Kaç Para Kazanır?

Youtube dünya sıralamasında en çok kullanılan sosyal medya araçlarından ilk beşte yer almaktadır. Youtuberların izlenme oranları üzerinden, döngü reklam ve link paylaşımlarıyla para kazanma oranları gün geçtikçe artar. 1 günde youtube kullanıcı oranları 30 milyondur. 2021 yılında internet kullanıcılarının % 70’i youtube ziyaretiyle, youtuber ve fenomen adaylarını gündeme taşır.

Youtube Kullanıcılara Ne Vadediyor ?

Youtube, videolu yayın yapılabilen sosyal medya araçlarından biri olarak 18 ile 24 yaş arasındaki gençlerin aktif kullandığı uygulamalardan biri olmuştur. Müzik, tanıtım, klip, haber ve yaşam tarzı üzerine paylaşımların olduğu uygulamada her ay 1.9 milyar kişi youtube paylaşımlarıyla zaman geçiriyor. 80 dilde yayın yapan uygulama, güncel paylaşımlarla youtuber adaylarını oluşturuyor.

1 günde videoların izlenme oranı 5 milyardır.

2022 yılında % 82 oranında youtube kullanıcı olacağı düşünülmektedir.

Dünya genelinde en çok ziyaret edilen ilk beş uygulamadan biridir.

İstatistik değerlerine göre genç nüfusun yöneldiği alandır.

Reklam paylaşım değeri, reklam ve pazarlama alanında ilk sırada yerini alır.

Youtuber Nasıl Olunur?

Youtuber olmak için izleyicinin ‘’Hedef kitlenin’’ kim olduğuna ve nasıl videolar izlemekten keyif aldıklarına dikkat edilmelidir. Dünya çapında binlerce youtube kanalı ve youtuber videoları bulunmaktadır. Hedef kitleyi tanımak, güncel olayları takip etmek ve yaratıcı olmaktan geçen youtuber yolculuğunda, ilk hedef her zaman video paylaşımlarını dinamik tutmaktır.

İlgi çekici videolar paylaşarak, takipçi satın al seçeneğini kullanmanın verdiği avantajlarla da en çok izlenen videolar arasında olmak, youtuber kariyerinizin belirlenmesi için önemli unsurlardan biridir. Youtube kullanıcılarını tanımak ve sayfanızı aktif tutmaktan geçen önemli unsurlarla birlikte, kaliteli yaratıcı ve profesyonel olmanız da aktif izleyici sayınızı artırmayı sağlayacaktır.

Youtuber Nasıl Para Kazanır?

Youtube 10 yıllık istatistik değerlerine göre 819.417.600 saatten oluşan büyük bir video süresine sahiptir. Youtuber görüntülenme sayısı üzerinden para kazanmaktadır. Hedef kitleye yönelik yapılan paylaşımlar için aktif, güncel ve yaratıcı olması ziyaretçi sayısını artırmaktadır.

Youtuber her 1000 görüntülenmeden 0.5 ile 2 dolar arasında para kazanmaktadır.

Görüntülenme sayısıyla 30 saniye duvarının aşılmış olması gerekmektedir.

Reklam ve link paylaşımlarıyla ekstra para kazanma şansı elde eder.

Reklam oranına göre kazanacağı görüntüleme üzerinden oranda farklılık göstermektedir.

Farklı sosyal medya araçlarıyla paylaşımlar yapmak da kanalına yeni kitlelerle yolculuk etmesini sağlayacaktır. İnstagram takipçi satın al seçeneğini kullanarak, instagram üzerinden de hedef kitleye ulaşılabilir.

Youtube Video Nasıl Yayınlanmalıdır ?

Youtube üzerinden paylaşım yaparken, video uzunluğuna ve kaliteli yayıncılığa dikkat edilmelidir. Kanalınızın amacı ve hedefi doğrultusunda videonuzun en fazla 30 dakika olmasına dikkat ederek, izleyici sıkmayacak yayınlar yapmalısınız. İlk 30 saniye ve 5 dakikanın önemli olduğu video yayıncılığında, videolarınızın izlenilir olmasını ilk 5 dakikadaki performansınızla sağlayabilirsiniz.

Youtube üzerinden takipçi satın al seçeneğini kullanarak, izlenme oranlarınızı artırmak da video yayınlarınıza daha fazla kitle çekmenizi sağlayacaktır. Yorum ve beğenilerinizin artmasını da sağlayacak, youtube videolarınızın ilgi görmesinde etkili olacaktır.

Youtube Hedef Kitleye Nasıl Ulaşılır?

Sosyal medya araçlarını kullanarak, youtube üzerinden hedef kitlenizin kanalınıza geçiş yapmasını sağlayabilirsiniz. İnstagram takipçi satın al seçeneğini kullanarak, kanalınızın instagram adresiniz üzerinden videonuza yönlenmesinde etkili olacak fragman paylaşımlar yapabilirsiniz.

Dünya genelinde milyarlarca kişinin kullanmakta olduğu youtube uygulamasında, youtuber olmak için de sunulan seçenekleri değerlendirmeniz, video yayıncılığı ve takipçilerinizi sayfanızda tutmanın püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Dünyanın en çok kullanılan uygulamasında aylık 1000 dolara kadar para kazanma şansı elde edebileceğiniz çalışmalar yapabilirsiniz.

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