Bedava Mass Effect 2!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , , ,
0

Electronic Arts’ın Origin hizmeti üzerinden yürüttüğü On The House promosyonunun sıradaki üyesi hayli sağlam; Mass Effect 2!

Eğer şimdiye kadar oynamadıysanız veya seneler önce oynayıp unuttuysanız, Mass Effect 2’yi bir süreliğine Origin üzerinden ücretsiz olarak edinebileceksiniz. Bunun için Origin’e ücretli üye olmanız da gerekmiyor ve oyunu bir kez kütüphanenize ekledikten sonra istediğiniz zaman indirebiliyorsunuz.

Mass Effect 2 şahsen benim favorim olmasa da tüm Mass Effect 2 oyunları içinde en karanlık senaryoya sahip olduğundan kendi kemik kitlesini yaratmış bir oyun. Öyle ki bu oyunun Mass Effect oyunları arasındaki yerini Kargo’nun “Yalnlızlık Mevsimi” albümü gibi konumlandırmak mümkün.

Bu aynı zamanda 23 Mart tarihinde piyasaya çıkacağı duyurulan Mass Effect: Andromeda öncesi biraz geçmişe dönmek veya seriye başlamadıysanız her üç oyunu da deneyim etmek için iyi bir fırsat.

Mass Effect: Andromeda’nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan oynanış videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

RT @simulasyonturk: Level dergisinin Ocak 2017 sayısında My Summer Car ilk bakış yazımız var. Bayilerinizden alınız. :) https://t.co/nP78sb…
RT @rockstarturk: @leveltr'nin Ocak sayısını biz aldık. Yanında Red Dead Redemption 2'nin posterini de veriyor. Odamızın duvarını süslemek…

Flickr