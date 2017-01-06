Bedava Mass Effect 2!

Electronic Arts’ın Origin hizmeti üzerinden yürüttüğü On The House promosyonunun sıradaki üyesi hayli sağlam; Mass Effect 2!

Eğer şimdiye kadar oynamadıysanız veya seneler önce oynayıp unuttuysanız, Mass Effect 2’yi bir süreliğine Origin üzerinden ücretsiz olarak edinebileceksiniz. Bunun için Origin’e ücretli üye olmanız da gerekmiyor ve oyunu bir kez kütüphanenize ekledikten sonra istediğiniz zaman indirebiliyorsunuz.

Mass Effect 2 şahsen benim favorim olmasa da tüm Mass Effect 2 oyunları içinde en karanlık senaryoya sahip olduğundan kendi kemik kitlesini yaratmış bir oyun. Öyle ki bu oyunun Mass Effect oyunları arasındaki yerini Kargo’nun “Yalnlızlık Mevsimi” albümü gibi konumlandırmak mümkün.

Bu aynı zamanda 23 Mart tarihinde piyasaya çıkacağı duyurulan Mass Effect: Andromeda öncesi biraz geçmişe dönmek veya seriye başlamadıysanız her üç oyunu da deneyim etmek için iyi bir fırsat.

Mass Effect: Andromeda’nın geçtiğimiz günlerde yayınlanan oynanış videosunu da aşağıda bulabilirsiniz.

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