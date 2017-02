Star Citizen diyoruz, Elite: Dangerous diyoruz, Star Wars: Battlefront diyoruz, Angels Fall First dedik, No Mans Sky’ın hala çıkış tarihini beklerken şimdi ise karşımıza apayrı bir uzay oyunu çıktı. Karşınızda Astroneer!

Bu oyunun haberini yapmak beni gerçekten heyecanlandırıyor çünkü takip edenler benim nasıl bir bilim kurgu hastası olduğumu bilirler. Astroneer’i özetlemek gerekirse şudur; Minecraft’ı düşünün, hani her şeyi yapabildiğimiz, yeryüzünü şekillendirdiğimiz ve serbestçe sandbox modunda gezip dilediğimizi yaptığımız o oyunu düşünün. İşte onun uzay versiyonu, Astroneer. Peki nasıl?

Şöyle ki Astroneer’ı özetleyebilmek için bulduğum en yakın oyun Minecraft ama tam anlamıyla minecraft diyemeyiz. Astroneer’da gezegensel boyutlarda keşiflere çıkıp, gezegenin yer altı zenginliklerini bulup, etrafına endüstriyel fabrikalar kurabildiğimiz ve sonra da çıkarttığımız hammaddeleri fabrikalarda işleyip başka gezegenlere satıp para kazanabildiğimiz bir oyun. Sadece yer altı zenginlikleri değil aynı zamanda gezegenin derinliklerinde ki sırları da ortaya çıkarabiliyoruz.

A crashed spaceship! Use your deformation tool to uncover hidden objects #screenshotsaturday #indiedev #gamedev #ue4 pic.twitter.com/iiVJByorZI

— ASTRONEER (@astroneergame) 26 Eylül 2015