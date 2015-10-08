Star Citizen diyoruz, Elite: Dangerous diyoruz, Star Wars: Battlefront diyoruz, Angels Fall First dedik, No Mans Sky’ın hala çıkış tarihini beklerken şimdi ise karşımıza apayrı bir uzay oyunu çıktı. Karşınızda Astroneer!

Bu oyunun haberini yapmak beni gerçekten heyecanlandırıyor çünkü takip edenler benim nasıl bir bilim kurgu hastası olduğumu bilirler. Astroneer’i özetlemek gerekirse şudur; Minecraft’ı düşünün, hani her şeyi yapabildiğimiz, yeryüzünü şekillendirdiğimiz ve serbestçe sandbox modunda gezip dilediğimizi yaptığımız o oyunu düşünün. İşte onun uzay versiyonu, Astroneer. Peki nasıl?

Şöyle ki Astroneer’ı özetleyebilmek için bulduğum en yakın oyun Minecraft ama tam anlamıyla minecraft diyemeyiz. Astroneer’da gezegensel boyutlarda keşiflere çıkıp, gezegenin yer altı zenginliklerini bulup, etrafına endüstriyel fabrikalar kurabildiğimiz ve sonra da çıkarttığımız hammaddeleri fabrikalarda işleyip başka gezegenlere satıp para kazanabildiğimiz bir oyun. Sadece yer altı zenginlikleri değil aynı zamanda gezegenin derinliklerinde ki sırları da ortaya çıkarabiliyoruz.

Oyun uzay oyunu dedik ancak henüz uzay gemisi kullanabildiğimiz bilgisi gelmedi, sanırım olmayacakta. Bunların yanında aynı zamanda gezegeni daha hızlı dolaşabilmek için kullanabileceğimiz mini araçlar üretip onları aynı zamanda modifiye edebileceğiz. Şimdi gelelim beni heyecanlandıran kısıma (Fabrika kurup otomatik gelir elde etmek yeteri kadar heyecanlandırmamış gibi). Gezegen sürekli günlük güneşlik ve dostçul bir ortam değil. Minecraftta gece çöktüğü zaman nasıl zombiler örümcekler çıkıyorsa, burda da kum fırtınaları, radyoaktif madde artması gibi daha birçok doğal olay ya da gezegene has tehlikelerle karşı karşıya kalacağız. Ha bu arada belirtmekte fayda, oyunu tek başınıza oynamak yerine bir arkadaşınızla Co-Op girin ya da başkalarıyla eşleşip oynayın, benden söylemesi.

Oyundan söz ettik ancak kim yapıyor bunu? Ve bu kadar detayı, bilgiyi nereden buluyor yapımcı? Oyunun yapımcısı System Era Softworks, kendileri 2014 yılında kuruldu ve bünyesinde eksiden Halo, The Sims, Assassin’s Creed ve Team Fortress 2 gibi hit yapmış oyunlarda çalışmış kişileri barındırıyor. Abi bilmiyorum ama benim cüzdanım bu oyunlar yüzünden yanacak, yanacaksa…

Oyun önümüzdeki yıl, Windows, Mac ve Linux için çıkacak, yani sadece PC’ye.

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