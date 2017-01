LEVEL #239 – Aralık sayısı bayilerde!

LEVEL #239 – Aralık 2016 sayısı, 30 Kasım’da İstanbul’da, 1 Aralık’ta ise tüm Türkiye’de bayilerde!

LEVEL’ın Aralık sayısı, dopdolu içeriği ile sizleri bekliyor.

Watch Dogs 2 geldi, Hacker’ları aldı bir heyecan!

Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Watch Dogs 2 belki aklımızı başımızdan almadı ancak Emre’nin hack yeteneklerini görmemize vesile oldu(?). Tuna’dan geniş ve eğlenceli bir inceleme sizleri bekliyor.

2017’nin en çok beklenen oyunlarını sıraya dizdik!

Genel anlamda fena geçmeyen bir yılı geride bırakıyoruz, 2017’de ne oynayacağımız ise çoktan belli oldu bile. Biz de şimdiden para biriktirmeye başlamanız için ince eleyip sık dokuduk, geniş bir dosya konusu hazırladık.

Mynet Oyun’un en sevilen oyunları için %20 indirim kodu!

Türkiye’nin bilişim devlerinden Mynet ve LEVEL bu ay sizlere Mynet Oyun’un en sevilen ÇKO ve Web oyunlarının Mynet Ödeme seçeneklerinde (Mynet üzerinden kredi kartı ve havale) geçerli %20 İndirim Kupon kodu hediye ediyor! Bu kuponları aşağıdaki oyunlarda kullanabilirsiniz.

(Dark Orbit, Drakensang Online, Smeet, War2 Red Alert, Desert Operations, Farmerama, Web Okey, Web Tavla, Web Batak, Web 101, Web King, Web Çanak Okey, Web Türk Poker ve diğer ÇKO oyunları)

LEVEL Dergi içeriği

#239

İlk Bakış

Wasteland 3

Day of Infamy

Starsector

Subsistence

Crowfall

Pantheon: Rise of the Fallen

Dosya Konusu

2017’nin en çok beklenen oyunları

İnceleme

Watch Dogs 2

Dishonored 2

Call of Duty: Infinite Warfare

Tyranny

Killing Floor 2

Football Manager 2017

The Elder Scrolls: Skyrim Special Edition

World of Final Fantasy

Dragonball Xenoverse 2

Planet Coaster

Candle

Planet Explorers

Yesterday Origins

Steins;Gate 0

Fractured Space

Blazblue: CentralFiction

Yomawari: Night Alone

Silence

Ayrıca

Astronot

Cosplay Republic

CS:GO

Çabla Sorulara Yanıt Arıyor

Donanım

ESL

Fırtına Güncesi (HOTS)

Kültür & Sanat

LEVEL Spor Departmanı

Mercek Altında

Mobil incelemeler

Neo’nun İzinde

Online

Otaku chan!

Paralel Evren / Alt Evren

Role Playing Günlükleri

Sihirdar Vadisi (League of Legends)

ve fazlası bu ay LEVEL’da!

POSTER

Watch Dogs 2

Titanfall 2

