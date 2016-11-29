LEVEL #239 – Aralık sayısı bayilerde!

LEVEL #239 – Aralık 2016 sayısı, 30 Kasım’da İstanbul’da, 1 Aralık’ta ise tüm Türkiye’de bayilerde!
LEVEL’ın Aralık sayısı, dopdolu içeriği ile sizleri bekliyor.
Watch Dogs 2 geldi, Hacker’ları aldı bir heyecan!
Yılın en çok beklenen oyunlarından olan Watch Dogs 2 belki aklımızı başımızdan almadı ancak Emre’nin hack yeteneklerini görmemize vesile oldu(?). Tuna’dan geniş ve eğlenceli bir inceleme sizleri bekliyor.
2017’nin en çok beklenen oyunlarını sıraya dizdik!
Genel anlamda fena geçmeyen bir yılı geride bırakıyoruz, 2017’de ne oynayacağımız ise çoktan belli oldu bile. Biz de şimdiden para biriktirmeye başlamanız için ince eleyip sık dokuduk, geniş bir dosya konusu hazırladık.
Mynet Oyun’un en sevilen oyunları için %20 indirim kodu!
Türkiye’nin bilişim devlerinden Mynet ve LEVEL bu ay sizlere Mynet Oyun’un en sevilen ÇKO ve Web oyunlarının Mynet Ödeme seçeneklerinde (Mynet üzerinden kredi kartı ve havale) geçerli %20 İndirim Kupon kodu hediye ediyor! Bu kuponları aşağıdaki oyunlarda kullanabilirsiniz.
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LEVEL Dergi içeriği
#239
İlk Bakış
Wasteland 3
Day of Infamy
Starsector
Subsistence
Crowfall
Pantheon: Rise of the Fallen
Dosya Konusu
2017’nin en çok beklenen oyunları
İnceleme
Watch Dogs 2
Dishonored 2
Call of Duty: Infinite Warfare
Tyranny
Killing Floor 2
Football Manager 2017
The Elder Scrolls: Skyrim Special Edition
World of Final Fantasy
Dragonball Xenoverse 2
Planet Coaster
Candle
Planet Explorers
Yesterday Origins
Steins;Gate 0
Fractured Space
Blazblue: CentralFiction
Yomawari: Night Alone
Silence
Ayrıca
Astronot
Cosplay Republic
CS:GO
Çabla Sorulara Yanıt Arıyor
Donanım
ESL
Fırtına Güncesi (HOTS)
Kültür & Sanat
LEVEL Spor Departmanı
Mercek Altında
Mobil incelemeler
Neo’nun İzinde
Online
Otaku chan!
Paralel Evren / Alt Evren
Role Playing Günlükleri
Sihirdar Vadisi (League of Legends)
ve fazlası bu ay LEVEL’da!
POSTER
Watch Dogs 2
Titanfall 2
8 Yorum Eklenmiş Tartışmaya katıl
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Tarık
1 month ago |
Abi ne zaman kimsenin oynamadığı oyunlarda kod vermeyi bırakacaksınız?
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Doğan Umut Altuntaş
1 month ago |
demekki az da olsa oynayan var kanka ondan veriyorlar başka bir acıklaması olamaz yani ben de anlamıyorum niye veriyorlar
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Doğan Umut Altuntaş
1 month ago |
alıcam bugun dergiyi bi aksilik olmazsa elinize sağlık :D
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Yiği
1 month ago |
iPad'den dergiyi hala okuyamıyorum. Sisteme gelmedi
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LEVEL
1 month ago |
Düzelmiş olması gerekiyor, kontrol edebilir misiniz?
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Yiği
1 month ago |
Maalesef hala gözükmüyor. Son sayı olarak kasım 2016 sayısı var. Android üzerinde de sisteme gelmemiş.
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Volkan
1 month ago |
Derginizin aralık sayısını bugun aldım fakat daha öncede olduğu gibi dergi içindeki posterinizi açarken ortasından yapışık olmasından dolayı yırtılmakta titanfall ve battlefıeld posterlerim dikkatlice açmama ragmen ortasından yapışık bir şekilde çıktı ve dolayısıyla yırtıldı lütfen buna bir çözüm bulun gerçekten can sıkıcı
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Efe
1 month ago |
Dota2 oyuncularını göz ardı ettiğiniz sürece bu dergiyi okumayacağım. Yahu oyunda Boston Major oynandı 1M ödül verildi. Dota tarihinin en büyük patchlerinden biri olan 7.00 patchi geldi bir sürü değişiklik yapıldı. Steam portalının açık ara en çok oynanan oyunu ama sizin ''yeni'' sayınızda Dota2 yok. Lütfen oyun dünyasını hakkı ile biraz takip edin. Sihirdar Vadisi yayınlamakla bitmiyor ne yazıkki Moba dünyası.