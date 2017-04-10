Man O’War: Corsair haftaya piyasada!

Bir süredir erken erişimde bulunan ve deniz savaşları deyince içi bir hoş olanları hayli memnun eden yapım, arayı fazla açmadan piyasaya çıkıyor.

Hatırlıyorum da bu oyunu ilk bakış yazısı için (LEVEL #234) Ertekin’e vermek istediğimde hayli direnmiş ve gönülsüzce de olsa razı olmuştu. Hikayenin geri kalanını ise yazıyı okuyanlar hatırlayacaktır, Man O’War: Corsair bizden beş üzerinden dört beklenti puanı almış ve yılın en hoş sürprizlerinden birisi olarak kendisini göstermeyi başarmıştı.

Blackwake gibi son derece iddialı bir yapım erken erişim aşamasına girmişken Man O’War: Corsair’in tamamlanmış olması, planlı olmasa bile son derece isabet olmuş. İlk bakış yazdığımız zamanlarda bile son derece tamamlanmış gözüken yapım, Evil Twin Artworks’ün vadettiği üzere, piyasaya çıktığında da geliştirilmeye devam edecek.

İncelemesini bu ay derginizde okuyabileceğiniz ve Games Workshop tarafından üretilmiş bir kutulu masaüstü versiyonu da bulunan Man O’War: Corsair’i, eğer bu temadan hoşlanıyorsanız göz ucunda tutmanızı öneririm.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor…