Man O’War: Corsair haftaya piyasada!

Gönderen - - Genel, Haber , , , ,
0

Bir süredir erken erişimde bulunan ve deniz savaşları deyince içi bir hoş olanları hayli memnun eden yapım, arayı fazla açmadan piyasaya çıkıyor.

Hatırlıyorum da bu oyunu ilk bakış yazısı için (LEVEL #234) Ertekin’e vermek istediğimde hayli direnmiş ve gönülsüzce de olsa razı olmuştu. Hikayenin geri kalanını ise yazıyı okuyanlar hatırlayacaktır, Man O’War: Corsair bizden beş üzerinden dört beklenti puanı almış ve yılın en hoş sürprizlerinden birisi olarak kendisini göstermeyi başarmıştı.

Blackwake gibi son derece iddialı bir yapım erken erişim aşamasına girmişken Man O’War: Corsair’in tamamlanmış olması, planlı olmasa bile son derece isabet olmuş. İlk bakış yazdığımız zamanlarda bile son derece tamamlanmış gözüken yapım, Evil Twin Artworks’ün vadettiği üzere, piyasaya çıktığında da geliştirilmeye devam edecek.

İncelemesini bu ay derginizde okuyabileceğiniz ve Games Workshop tarafından üretilmiş bir kutulu masaüstü versiyonu da bulunan Man O’War: Corsair’i, eğer bu temadan hoşlanıyorsanız göz ucunda tutmanızı öneririm.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Vestel, League of Legends Şampiyonluk Ligi’nin partneri oldu! https://t.co/0ktGSfizz7 https://t.co/KT2kTkl3Ux
TEOG’a sayılı günler kala son taktikler https://t.co/sybXdftRq5 https://t.co/n3iz8oGiqW

Flickr