Persona 5 öyle böyle satmıyor!

Senelerdir beklendikten sonra duyurulan, bu sefer de batıya geliş tarihi için sabırsızlanmaya başladığımız Persona 5 nihayet piyasaya çıktı ve görüldüğü kadarıyla oyuncuların tepkisi de son derece olumlu.

Piyasaya çıktığı günden beri 1.5 milyondan fazla satış rakamına ulaşan oyun İngiltere Top 10 listesinde rahatlıkla bir numaraya yerleşirken, aldığı son derece olumlu inceleme skorlarını satışa çevirmeyi de başarmış gözüküyor. Ghost Recon Wildlands ise zirveyi zorlayamasa da ikinci sırayı kapmayı başardı.

Listeye yeni giren oyunlar ise LEGO dünyasını Minecraft ile birleştiren LEGO Worlds, beşinci sırada yer alan ve seriye yeni bir soluk getiren Mass Effect: Andromeda, sadece Nintendo konsolları için piyasaya çıkmasına rağmen rakipleriyle mücadele etmeyi başaran Zelda: Breath of the Wild ve yeni nesil konsollar ile buluşan eski tanıdık LEGO City Undercover.

Satış rakamlarında hayal kırıklığı yaşayan bir oyun ise bizim merakla beklediğimiz Bulletstorm: Full Clip Edition. People Can Fly’ın şaheseri listede kendisine ancak 23.sırada yer bulabildi.

1.Persona 5

2.Ghost Recon Wildlands

3.Lego Worlds

4.GTA V

5.Mass Effect: Andromeda

6.FIFA 17

7.Zelda: Breath of the Wild

8.Lego City Undercover

9.Call of Duty: Infinite Warfare

10.Overwatch

