TESO’ya Morrowind ile beraber Warden sınıfı geliyor!

The Elder Scrolls Online’ın ait olduğu evreni ne kadar iyi yansıttığına dair tartışma uzayıp gider.

The Elder Scrolls fanları bu konuda büyük bir fikir ayrılığına sahipler. Ancak benim için tartışılmayacak konu, oyunun MMORPG olarak değerlendirildiğinde oldukça başarılı bir yapım olduğudur.

Yapımcı ekip Zenimax oyunun yeni genişleme paketi, Morrowind’in 6 Haziran’da yayınlanacağını duyurmuştu duyurmasına, ancak daha sonra açıkladıkları yeni sınıf birçok TESO oyuncusunu çok daha fazla heyecanlandırmış olabilir. Yapımcı ekip, oyunun internet sitesinde yayınladıkları bir gönderi ile, yeni sınıf Warden’ı oldukça detaylı şekilde açıkladı ve her bir yeteneğine değindi. Elbette onlarca yeteneği tek tek açıklamayacağım ancak kabataslak olarak Warden’ı ele alacağım.

Kendisi güçlerini doğa kaynaklı olarak kullanabilen çok yönlü bir sınıf olacak. Yani kendisini hasar odaklı, şifacı veya tank olarak geliştirebileceksiniz. Oyun tarzınıza göre şekillenen Warden, aynı zamanda yanında savaşabilmesi için evcil hayvan çağırabilecek. Böylece özellikle hasar kabiliyetini artıracak.Warden eminim, oldukça fazla seçilen bir sınıf olarak karşımıza çıkacaktır.

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