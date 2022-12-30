45 Gramlık Ninjutso Sora ile tanışın!

Önce Origin X sonra da Katana Superlight ile oyuncu faresi piyasasında ses getiren Ninjutsu, şimdi de Sora ile ortalığı karıştıracak gibi gözüküyor.

WraithEsports bünyesindeki WGear tarafından getirilen Ninjutso Sora Wireless sadece 45 gram ağırlığında, piyasanın en hızlı sensörlerinden PixArt PAW 3395 (26000dpi, 50G, 650IPS) üzerine kurulmuş durumda ve oyuncular tarafından çok beğenilen Huano Blue Shell Pink Dot switchler ile donatılmış.

Snappyfire teknolojisi sayesinde gecikmesiz bir bağlantı vaat eden ürün dolu batarya ile 70 saat boyunca kesintisiz bir oyun zevki vaadediyor.

Ninjutso Sora’nın fiyatı ise 2299 TL.