LEVEL #306 (Ocak-Şubat) bayilerde!

Vikendi Reborn’a gelen kış henüz buralara uğramadı belki ama derginiz LEVEL, nihayet tüm Türkiye’de bayilerde.

Bu ay derginizin kapağında PUBG Battlegrounds‘un en konuşulan, en çok sevilen haritalarından birisinin geri dönüşünü kutluyoruz. Dergide kocaman bir inceleme konusu, posterleriniz arasında da bir PUBG Battlegrounds Takvimi ve sevgili Ethem Onur Bilgiç‘in eşsiz tarzını yansıtan şahane bir PUBG Vikendi Reborn posteri sizi bekliyor.

Bu ayın diğer önemli konusu da Yılın Oyunları. 2022 yılında kendisini bizlere tanıtmış, ucundan kıyısından dünyamız olmayı başarmış nice oyun bu ay ödüllerini alıp koltuklarına geri oturdu, üstelik yılın oyununu da sadece bir oy fark belirledi (Dergideki herkes “o oy bana ait” diyor.)

Game Awards sırasında tanıtılan oyunlar da bu ayın diğer konusu, sevgili Mehmet Nalçakan tüm şovu üstlendi ve sonrasında güzelce derleyip sizler için hazırladı. (Ve biz dosya konusunda adını yazmamayı, her nasıl olduysa başardık)

Bu ayın son büyük olayı, Diablo IV betasını deneyim etmiş olmamızdı. Gördüklerimizin bizi ne kadar memnun ettiğini ise dergiye saklamaya gerek yok, Ertuğrul’un yüzüne bakmanız yeterli. Bayıldık ve çok heyecanlandık.

Son olarak, PUBG BATTLEGROUNDS Türkiye‘nin katkılarıyla bu ay 4 dev poster sizlerle buluşuyor, umuyoruz çok memnun kalırsınız. 🙂

Satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level

LEVEL Dergi İçeriği

#306

İLK BAKIŞ

Diablo IV Beta

Forspoken

World War 3

Disney Dreamlight Valley

Death Relives

Second Extinction

DOSYA KONUSU

YILIN OYUNLARI 2022

Game Awards’un Yeni Duyurulanları!

İNCELEME

World of Warcraft: Dragonflight

Marvel’s Miles Morales (PC)

The Callisto Protocol

Mount & Blade II: Bannerlord

Bayonetta 3

Need For Speed: Unbound

Marvel’s Midnight Suns

WH40K: Darktide

Evil West

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

Pentiment

Pokemon Scarlet / Violet

The Dark Pictures: Devil in Me

Somerville

Train Sim Classic – Taurus Mountains: Ulukışla – Yenice

High on Life

Hello Neighbor 2

Signalis

Vampire Survivors

Scathe

Do Not Open

Marvel Snap

Path to Nowhere

Total Football FIFPro

BOSSGAME

Evidence 111

AYRICA

Board Game Talk

BUG Game Lab

Cosplay Republic

Donanım İncelemeleri

Figürcünün Seyir Defteri

Hala Oynanır mı? -The Longest Journey-

Kare

Kültür Sanat

Mobil İncelemeler

Otaku chan!

PhD

POSTERLER

PUBG Battlegrounds – Takvim

PUBG Battlegrounds – Vikendi Reborn

Metal Gear Solid 3: Snake Eater

World of Warcraft: Dragonflight