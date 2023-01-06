LEVEL #306 (Ocak-Şubat) bayilerde!

Vikendi Reborn’a gelen kış henüz buralara uğramadı belki ama derginiz LEVEL, nihayet tüm Türkiye’de bayilerde.
Bu ay derginizin kapağında PUBG Battlegrounds‘un en konuşulan, en çok sevilen haritalarından birisinin geri dönüşünü kutluyoruz. Dergide kocaman bir inceleme konusu, posterleriniz arasında da bir PUBG Battlegrounds Takvimi ve sevgili Ethem Onur Bilgiç‘in eşsiz tarzını yansıtan şahane bir PUBG Vikendi Reborn posteri sizi bekliyor.
Bu ayın diğer önemli konusu da Yılın Oyunları. 2022 yılında kendisini bizlere tanıtmış, ucundan kıyısından dünyamız olmayı başarmış nice oyun bu ay ödüllerini alıp koltuklarına geri oturdu, üstelik yılın oyununu da sadece bir oy fark belirledi (Dergideki herkes “o oy bana ait” diyor.)
Game Awards sırasında tanıtılan oyunlar da bu ayın diğer konusu, sevgili Mehmet Nalçakan tüm şovu üstlendi ve sonrasında güzelce derleyip sizler için hazırladı. (Ve biz dosya konusunda adını yazmamayı, her nasıl olduysa başardık)
Bu ayın son büyük olayı, Diablo IV betasını deneyim etmiş olmamızdı. Gördüklerimizin bizi ne kadar memnun ettiğini ise dergiye saklamaya gerek yok, Ertuğrul’un yüzüne bakmanız yeterli. Bayıldık ve çok heyecanlandık.
Son olarak, PUBG BATTLEGROUNDS Türkiye‘nin katkılarıyla bu ay 4 dev poster sizlerle buluşuyor, umuyoruz çok memnun kalırsınız. 🙂
Satın almak için: https://dergiburda.com/product/detail/level
LEVEL Dergi İçeriği
#306
İLK BAKIŞ
Diablo IV Beta
Forspoken
World War 3
Disney Dreamlight Valley
Death Relives
Second Extinction
DOSYA KONUSU
YILIN OYUNLARI 2022
Game Awards’un Yeni Duyurulanları!
İNCELEME
World of Warcraft: Dragonflight
Marvel’s Miles Morales (PC)
The Callisto Protocol
Mount & Blade II: Bannerlord
Bayonetta 3
Need For Speed: Unbound
Marvel’s Midnight Suns
WH40K: Darktide
Evil West
Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion
Pentiment
Pokemon Scarlet / Violet
The Dark Pictures: Devil in Me
Somerville
Train Sim Classic – Taurus Mountains: Ulukışla – Yenice
High on Life
Hello Neighbor 2
Signalis
Vampire Survivors
Scathe
Do Not Open
Marvel Snap
Path to Nowhere
Total Football FIFPro
BOSSGAME
Evidence 111
AYRICA
Board Game Talk
BUG Game Lab
Cosplay Republic
Donanım İncelemeleri
Figürcünün Seyir Defteri
Hala Oynanır mı? -The Longest Journey-
Kare
Kültür Sanat
Mobil İncelemeler
Otaku chan!
PhD
POSTERLER
PUBG Battlegrounds – Takvim
PUBG Battlegrounds – Vikendi Reborn
Metal Gear Solid 3: Snake Eater
World of Warcraft: Dragonflight