Acer’ın 1 ms yanıt süreli oyuncu monitörü Türkiye’de

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Acer’den ülkemizdeki oyuncuları heyecanlandıracak yeni bir haber geldi. Performans, hız ve renkten ödün vermeyen 27 inç boyutundaki oyuncu monitörü Predator XB271HUA Türkiye’de satışa sunuldu. Merakla beklenen ve daha rahat bir oyun deneyimi için göz yorgunluğunu en aza indiren teknolojilerle gelen Predator XB271HUA, 4419 TL’den başlayan fiyatla satış noktalarındaki yerini aldı.

2560 x 1440 WQHD çözünürlükle daha parlak ve net bir görüntü sunan cihazın hız aşırtma modundaki yenileme hızı 165 Hz; yanıt süresinin ise 1 ms olması son derece dikkat çekiyor. 350 cd/m² parlaklık değerine sahip olan Predator XB271HUA’nın Zero Frame Design (sıfır çerçeve) özelliği maksimum görüntüleme deneyiminin yanı sıra, üst seviye oyuncu monitörü ve çoklu monitör kurulumlarını da mükemmel şekilde destekliyor.

Ergonomik olarak tasarlanmış stand; eğim, dönme, pivot ve yükseklik ayarı sayesinde ideal görüş pozisyonunu kendinize göre ayarlamanıza olanak tanıyor. NVIDIA® G-SYNC ile ekran kırılmalarını ortadan kaldırıp, takılmaları en aza indirerek oyun deneyimini en üst seviyeye taşıyan Predator XB271HUA, NVIDIA® ULMB™ teknolojisiyle hızlı tempolu oyunlarda hareket bulanıklığını da azaltıyor.

Acer’ın oyuculara sunduğu Predator XB271HUA ile çok sayıda farklı ürünü hakkında daha detaylı bilgi için www.acer.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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