Hunt: Showdown ve Ryse: Son of Rome paket olarak yayınlandı

Oyuncuların %20 indirimli olarak Steam üzerinden satın alabilecekleri Hunt: Showdown ve Ryse: Son of Rome paketleri yayınlandı

Crytek’in erken erişimdeki ses getiren yeni oyunu Hunt: Showdown ve firmanın efsane oyunlarından RYSE: Son of Rome için ortak bir paket duyuruldu. İki oyuna birlikte sahip olmak isteyen oyuncular Steam üzerinden yayınlanan paketi toplamda 75,20 TL ödeyerek satın alabilecekler. Bunun yanında oyunlardan herhangi birine sahip olanlar, diğerini %20 indirim ile sahip olabilecekler.

Genç bir Roma askeri olan Marius Titus’un heyecan dolu hikâyesine can vermek ya da Louisiana bataklıklarında yaratıklarla mücadele edip hazine peşinde koşmak; Crytek’in oyunlarından ikisi de çok eğlenceli görünüyor. Paket kampanyasının ve indirimin ne kadar süreceği ise açıklanmış değil. Yine de oyuncuların ellerini çabuk tutmasında fayda var gibi görünüyor.

Kampanyadan Yararlanmak İçin:

https://store.steampowered.com/bundle/6792/Hunt_Showdown__Ryse_Son_of_Rome_Bundle/

Hunt: Showdown, Crysis’in yapımcıları tarafından geliştirilen, gayet zor PvE öğeleri ile birleştirilmiş bir ödül avı oyundur. Hayatta kalma temasını, eşleşmeye dayalı ve rekabetçi bir format ile birleştiren Hunt: Showdown; oyuncuya aynı anda hem PvE hem de PvP deneyimi en etkili şekilde yaşatmayı hedeflemiştir. Oyunun başında haritadaki korkunç bir hedefin peşine düşen, ikişer kişilik 5 farklı takımın oyuncuları; hedefi etkisiz hale getirip ödülü aldıklarında artık birbirleri için bir hedef haline gelir. Risk ne kadar yüksek ise ödül o kadar yüksektir ve tek bir hata bu oyunda her şeye mal olabilir.

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