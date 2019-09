ADATA SE800 USB 3.2 Gen 2 Harici SSD Duyuruldu

ADATA SE800 saniyede 1000MB’a kadar okuma/yazma hızına ulaşan ürün, ufak boyutları ve farklı platformlarda tak-çalıştır özelliğini desteklemesiyle kullanıcı dostu olduğunu, IP68 sertifikasıyla da suya ve toza dayanıklılığını kanıtlıyor.

Dünyanın sayılı yüksek performanslı DRAM modülü, NAND Flash depolama birimleri ve mobil aksesuar üreticilerinden biri olan ADATA Technology, yeni harici SSD modeli ADATA SE800’ün yakında piyasada olacağını açıkladı. Tasarımında kolay taşınabilirliğe öncelik verilen ürün hızı, kapasitesi, farklı platformlarla uyumluluğu ve dayanıklılığıyla da kullanıcıları memnun edecek.

Çarpıcı Transfer Hızı

Saniyede 1000MB’a kadar varan transfer hızıyla harici hard diskten 6,61 kata kadar daha hızlı olan SE800, dosya aktarım için uzun uzun beklemeyi ortadan kaldırıyor. Ürünün üstün aktarım hızı, kullanıcılara 50GB büyüklüğünde 4K çözünürlükteki bir video dosyasını sadece 50 saniyede kopyalama imkânı veriyor. Üstelik SE800 PC, Mac, Android platformları yanında konsollarla da uyumlu olarak çalışabiliyor. Konsol kullanıcıları da ürünün saniyede 1000MB’a varan okuma/yazma hızından faydalanarak daha kısa yükleme sürelerinin tadını çıkarabilirler.



Kullanıcı Dostu, Şık ve Dayanıklı

USB Type-C arabirimi kullanan ADATA SE800 harici SSD, Windows, Mac OS ve Android sistemlerde tak-çalıştır şeklinde kullanılabiliyor. Ürünün herhangi bir kurulum gerektirmeden çalışabilmesi hem kullanım kolaylığı hem de farklı cihazlar ve sistemler arasında rahatça veri aktarımı yapma imkânı sunuyor.

Fırçalanmış metal gövdesiyle oldukça şık görünen ve Computex 2019’da Tasarım ve Performansta Mükemmeliyet Ödülü’ne layık görülen SE800’ü cepte veya çantanın bir gözünde rahatça taşımak mümkün. Boyutlarından beklenmeyecek bir dayanıklılığa sahip olan SE800 IEC IP68 standardının gerekliliklerini karşılıyor. Bu da ürünün toza ve suya karşı tam koruma sunduğu anlamına geliyor. Ayrıca 1,5 metrelik suda 30 dakikaya kadar sorunsuzca kalabilen ürün düşmelere ve darbelere karşı da ABD ordusunun MIL-STD-810G 516.6 dayanıklılık standardını karşılıyor.



ADATA SE800 harici SSD’nin ülkemizdeki piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı ise ileri bir tarihte açıklanacak. Ürün hakkında ayrıntılı bilgi için https://www.adata.com/tr/consumer/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

ADATA Hakkında

Dünyanın en büyük DRAM modülü ve USB flash bellek tedarikçilerinden biri oran ADATA Technology, aralarında hafıza kartları, katı hal diskler (SSD) ve taşınabilir depolama ünitelerinin de olduğu çözümler sunmaktadır. Mobil cihazlar için taşınabilir güç kaynakları da üreten ADATA aynı zamanda gelişmiş LED aydınlatma ürünleri alanında da dünyanın önde gelen markalarından biri haline gelmiştir. ADATA ürünleri iF Design Award (Almanya), Red Dot Award, CES Best of Innovations Award, Good Design Award (Japonya), Best Choice of Computex Award ve Taiwan Excellence Gold Award gibi pek çok uluslararası ödülün de sahibidir.