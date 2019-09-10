ASUS, CG32UQ konsol oyuncu monitörünü duyurdu

31,5 inç boyutundaki 4K HDR ekran, olağanüstü görüntü ve ses kalitesiyle oyunlara hayat vermesinin yanı sıra kontrol cihazı şarj etme gibi konsollara özgü çeşitli özellikler sunuyor.

ÖNEMLİ NOKTALAR

·ASUS CG32UQ, %95 DCI-P3 renk gamı ve DisplayHDR™ 600 sertifikasına sahip, 31,5 inç boyutunda bir 4K monitör.

·AMD Radeon FreeSync özelliği oyun görsellerinin akıcı olmasını sağlarken, GameFast giriş teknolojisi ise olağanüstü derecede hızlı tepki veren bir oyun deneyimi için kontrol cihazlarının giriş gecikmesini azaltıyor.

·Ekrandaki içeriğe göre senkronize olabilen 66 adet adreslenebilir RGB LED’den oluşan Halo Sync aydınlatma, renkli bir ortam oluşturarak etkileyici oyun deneyimi yaşatıyor.

·Birlikte gelen uzaktan kumanda ile parlaklık ve diğer seçenekler hızlıca ayarlanabiliyor. Monitörün tabanında yer alan USB girişleri ise kontrol cihazlarını kolayca şarj edebilme imkanı veriyor.

ASUS, 31,5 inç boyutundaki 4K (3840 x 2160) konsol oyuncu monitörü CG32UQ’yu duyurdu. Yeni monitör; Xbox One™ X, PS4™ Pro ve Nintendo Switch™ ile mükemmel uyum sağlıyor. Özellikle konsol oyuncuları için tasarlanan ilk ASUS monitör olan CG32UQ, %95 DCI-P3 profesyonel renk gamı ve DisplayHDR™ 600 sertfikasıyla birlikte HDR teknolojisini sunuyor. Oyunlar, olağanüstü kontrast ve renk performansı sayesinde en iyi şekilde görüntüleniyor. AMD Radeon™ FreeSync™ oyunlarda son derece akıcı görüntüler sağlarken, GameFast giriş teknolojisi ise giriş gecikmesini azaltarak hareketlerin HDMI üzerinden bağlanan konsollar ve diğer cihazlardan monitöre çok daha çabuk aktarılmasını sağlıyor.

ASUS CG32UQ, konsollara yönelik özellikleriyle konsol oyunculuğu için yeni bir standart belirliyor. Bu özellikler arasında parlaklık ayarı, giriş kaynağı ve diğer seçenekleri kontrol etmeye yarayan bir uzaktan kumanda ve kontrol cihazlarını kolayca şarj etme imkanı veren USB bağlantı yuvası yer alıyor. Bunlara ek olarak, Halo Sync özelliğiyle ekrandaki içeriğin renklerine uyum sağlayan ortam ışıklandırması, oyun atmosferine daha yoğun bir şekilde kapılmanızı sağlıyor.

Konsol oyunları hayat buluyor

ASUS CG32UQ; 4K çözünürlük, HDR10 desteği ve VESA DisplayHDR™ 600 sertifikasıyla üstün görüntü kalitesi sunuyor. 10 bit renk ile sinema sınıfı DCI-P3 renk gamının %95’ini kapsayan monitör, sRGB’den çok daha geniş bir renk yelpazesine sahip. Bölgesel ışık kısma özelliği, derin siyahlar ve 600 cd/m2’ye ulaşan parlak beyazlar oluşturuyor.

Rakip televizyonların oyun kontrol cihazlarından gelen sinyalleri yakalaması yaklaşık 27-50 milisaniye sürerken, GameFast giriş teknolojisine sahip CG32UQ bu gecikmeyi 13 milisaniyeye kadar düşürüyor. Giriş ve tepki arasındaki gecikmenin azaltılmasıyla oyuncular kendilerini oyuna daha yakın hissediyor ve daha yavaş ekranlara sahip rakiplerine karşı üstünlük kuruyor.

AMD Radeon FreeSync teknolojisi, monitörün yenileme hızıyla ekran kartının ve konsolun[1] kare hızını eşleyerek ekranda yırtılma olmasını engelliyor. Performans en yüksek yenileme hızının altına düştüğünde yaşanan takılmalar da azaltılıyor. Bu durum en güçlü masaüstü bilgisayarlar ve Xbox One X’te 4K oyun oynarken sıklıkla yaşanabiliyor.

Halo Sync ile daha etkileyici

Monitör çerçevesinin arkasına yerleştirilen 66 adet adreslenebilir RGB LED’den meydana gelen Halo Sync aydınlatma, CG32UQ’nun arkasındaki duvarda renkli bir ortam oluşturuyor. Oyun oynarken, film izlerken veya bilgisayarınızı günlük işler için kullanırken Halo Sync, LED’lerle ekranın kenarlarındaki renklere uyum sağlayan bir parlaklık oluşturuyor. Böylece oda da özel bir ışık gösterisine sahne oluyor.



Konsollara yönelik özellikler

ASUS CG32UQ, ASUS Audio Wizard sayesinde FPS, yarış ve savaş oyunları gibi oyun türlerinde kullanıcıların en iyi ses performansını elde etmesini sağlayan dört özel oyun sesi profili sunuyor. Filmler için de ayrı bir mod bulunuyor.

ASUS CG32UQ, üzerindeki iki USB 3.0 girişiyle çevre birimlerini bağlamak ve şarj etmek için imkan veriyor. Şarj için ayrılan bu girişler sayesinde kullanıcılar kontrol cihazlarını şarj edebiliyor veya pili azalan telefonlarını takabiliyor.

Odanın bir tarafında koltuğa uzanırken rahatlık sağlamak için CG32UQ kullanışlı bir uzaktan kumandayla birlikte geliyor. Bu kumanda ile hızlı ve kolay bir şekilde parlaklık ayarlanabiliyor, giriş kaynağı değiştirilebiliyor ve ekran üzerinden diğer işlevler kullanılabiliyor. Yenilikçi ekran menüsü (OSD) de tüm önemli ayarları gözler önüne seren dinamik bir yapıya sahip. Ayarlar değiştirildiğinde sağ tarafta gösterilen animasyonlar, monitörde oyun oynamaya benzer bir his uyandırıyor.