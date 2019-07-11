AMD Wraith Prism soğutucuya Razer Chroma desteği.

AMD Wraith Prism soğutucunuzu Chroma Connect ile senkronize edin

Oyuncular için önde gelen global yaşam tarzı markası Razer ve yüksek performanslı bilgi işlem, grafik ve görselleştirme teknolojileri üreticisi AMD; yeni 3. nesil AMD Ryzen™ 7 ve 9 masaüstü işlemcilerle birlikte verilen RGB LED aydınlatmalı AMD Wraith Prism soğutucusu, piyasaya sürüldüğünde Razer Chroma için tam desteğe sahip olacağını duyurdu. Razer’in Chroma Connect girişiminin avantajlarından faydalanan Wraith Prism, tamamen kişiselleştirilebilir, senkronize, çevresel ve sistem aydınlatması sunan Razer Synapse 3 ile tamamen uyumlu olacak. Razer’ın Chroma Connect programı sayesinde kullanıcılar, Wraith Prism fanındaki aydınlatmayı Chroma uyumlu kurulumlarla senkronize edebilecekler. Cihazları arasında 16.8 milyona kadar renk seçeneği belirleyebilirler veya klavyeden PC kasasına kadar bir renk dalgası yayması yapabilir veya önceden ayarlanmış diğer RGB ışık efektlerini etkinleştirebilirler.

Razer’in Chroma Connect programı, Razer ve çoklu donanım üreticileri arasında sürmekte olan bir girişimdir ve senkronize RGB aydınlatmasını geniş bir yelpazedeki bileşenlere (bellek modülleri ve ana kartlar) çevre birimlerine (klavye ve fareler) ve ortam odası aydınlatmasına getirir. Chroma Connect desteği olan diğer markalar arasında MSI, ASRock, Thermaltake ve Lian Li bulunur. Katılımcı üreticilerin tam bir listesini buradan görebilirsiniz.

Wraith Prism, tüm kutulu 3. nesil AMD Ryzen 7 ve Ryzen 9 masaüstü işlemcilerine dahil edilecek:

AMD Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 3800X

AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 9 3950X (Eylül’de piaysaya çıkacak)

The Wraith Prism son nesil AMD Ryzen 7 2700X ile de uyumludu.

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