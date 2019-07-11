Private Division ve V1 Interactive’in yeni oyunu Disintegration ile tanışın

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Yeni sci-fi shooter oyunu önümüzdeki ay Gamescom 2019’da tanıtılacak.

Private Division ve V1 Interactive bugün yaptığı bir açıklama ile önümüzdeki ay Gamescom 2019’da gösterilecek olan bilim-kurgu, birinci şahıs shooter oyunu olan Disintegration’ı duyurdu. Disintegrasyon, 2014 yılında Bungie’nin eski yaratıcı direktörü ve Halo’nun yaratıcısı Marcus Lehto tarafından ortak kurulan bağımsız geliştirme stüdyosu V1 Interactive’in çıkış oyunu olacak.

V1 Interactive’in Başkanı ve Oyun Direktörü Marcus Lehto “Sadece yeni bir oyun yaratma fırsatı değil, aynı zamanda bu stüdyonun kendisi heyecan verici oldu” dedi. “Bu muhteşem ekibin üzerinde çalıştığı oyunu sizlerle paylaşmak harika olacak. Geliştirdiğimiz bu yeni oyunu gelecek ay dünyaya tanıtmak için sabırsızlanıyoruz.”

Private Division Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Michael Worosz ise “Yaratıcılığının tüm endüstriyi etkilediği bir oyun sektörü ikonu olan Marcus gibi biriyle çalışmak bizim için büyük şans” diyor ve ekliyor “Stüdyonun başlangıcından bu yana Marcus ve V1 Interactive ekibinin yanında olduk ve organizasyonun, yetenek tabanını ortaklığımız boyunca büyüttüğünü gördük. Bu nedenle, Disintegration’a büyük güven duyuyoruz ve yeni oyunu Private Division portfoyünü daha da geliştiren başka bir eşsiz deneyim olarak tanıtmak için sabırsızlanıyoruz.”

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Private Division ve V1 Interactive'in yeni oyunu Disintegration ile tanışın https://t.co/vy0LnQ80LX https://t.co/OCkxl4dOlm

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