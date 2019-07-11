Starcraft oynamak hiç bu kadar eğlenceli olmamıştı!

Carbot Animations’ın katkılarıyla ortaya çıkan Starcraft: Cartooned yayında

Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji klasiği StarCraft, Carbot Animations’ın çizgi filme benzeyen sevimli grafikleriyle karşınızda! İster Koprulu sektörünün emektarlarından ister oyuna yeni gelen oyunculardan biri olun, StarCraft: Cartooned, StarCraft’ı deneyimlemek için size yepyeni ve çok eğlenceli bir fırsat sunacak.

Oyunda her bir birim, yapı, harita, menü öğesi ve görev, Carbot Animations’ın sevilen görsel tasarımlarıyla renkleniyor. Dilerseniz Epik tek oyunculu moduna yeni bir soluk getirin ya da bu çılgın görünümlü macerayı internete taşıyarak çok oyunculu modda ladder kasın. Bunların hiçbiri olmazsa en sevdiğiniz custom bir oyunda arkadaşlarınızla (onlarda Starcraft: Cartooned olmasa bile) birlikte oynayın. Oyunu bu adres üzerinden satın alabilirsiniz.

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