ASUS Republic of Gamers, Strix Arion’u duyurdu

ASUS Republic of Gamers (ROG), harici SSD sürücü kutusu Strix Arion’u duyurdu. Ürün, oyunculara kendi yüksek hızlı mobil depolama çözümlerini oluşturma fırsatı sunuyor. 2230, 2242, 2260 ve 2280 biçimlerinde ve USB-C™ 3.2 Gen 2 bağlantısına sahip M.2 NVM Express® (NVMe) SSD’lerle uyumlu olan ROG Strix Arion, medya dosyaları ve başka büyük dosyalarla çalışırken 10 Gbps’e ulaşan ultra hızlı performans sunuyor. Kutu etkili ısı dağıtımıyla kesintisiz performans sağlaması için alüminyum alaşımdan üretildi ve termal dolgularla donatıldı. ROG Strix Arion, oyuncuların tornavida kullanmadan kolayca ve hızla SSD takabilmesini sağlayan yenilikçi bir tasarıma sahip. ASUS Aura Sync aydınlatma efektleriyle geleceğe dönük bir görünüme kavuşan ürün, her tür oyun sistemine mükemmel uyum sağlıyor. ROG Strix Arion hem USB-C hem de USB-C – USB-A kablolarıyla birlikte gelerek birçok farklı bilgisayar ve cihazla anında bağlantı olanağı sunuyor. Üründe koruyucu tutma bölümü ve asmak için çıkarılabilir bir kanca yer alıyor.

ÖNEMLİ NOKTALAR

· Ultra hızlı performans ve etkili ısı dağıtımı — 10 Gbps’e ulaşan veri aktarım hızları ve entegre termal dolgulara sahip alüminyum alaşımlı tasarım

· Kolay SSD kurulumu ve ASUS Aura Sync — Pim ve parmakla sıkılabilen vida tasarımı sayesinde tornavida kullanmadan SSD kurulumu ve her tür oyun sistemine uyum sağlayan ortam aydınlatması

· Koruyucu tutma bölümü ve iki adet USB kablosu — Tutma kısmı darbelere karşı korurken USB-C ve USB-A kabloları kolay bağlantı imkanı sunuyor

Ultra hızlı performans ve etkili ısı dağıtımı

ROG Strix Arion, yüksek hızlı M.2 PCIe NVM Express SSD’lerle yüksek performans için USB-C 3.2 Gen 2 bağlantısına sahip. SSD, 10 Gbps’e kadar veri hızları sayesinde USB 3.2 Gen 2 üzerinden büyük 4K videoları, oyun dosyalarını ve daha fazlasını saniyeler içinde aktarabiliyor. Alüminyum alaşım tasarım ve entegre termal dolgulara sahip ROG Strix Arion, ısıyı hızla dağıtarak çalışma sıcaklığını düşürüyor, yüksek veri aktarım hızlarını koruyabiliyor ve SSD’nin kullanım ömrünü uzatıyor.

Kolay SSD kurulumu ve ASUS Aura Sync

ROG Strix Arion, tornavida gerektirmeden hızlı ve kolay SSD kurulumu imkanı veren yenilikçi bir tasarıma sahip. Birlikte gelen araç ile üst kısmı açıldıktan sonra SSD parmakla sıkılan vidalarla yerleştirilebiliyor. Özel ASUS Aura Sync teknolojisi, her tür oyun sistemine mükemmel uyan ve oyuncuların kendi tarzlarını yansıtmalarını sağlayan renkli ortam aydınlatması sunuyor.

Koruyucu tutma bölümü ve iki adet USB kablosu

ROG Strix Arion, darbelere karşı koruma sağlayan tutma bölümüyle SSD’nin düzgün çalışmayı sürdürmesini sağlıyor. Çıkarılabilir kanca sayesinde oyuncular ROG Strix Arion’u çantalarına takıp her yere götürebiliyor. Ürünle birlikte gelen USB-C ve USB-C – USB-A kabloları birçok farklı cihazla uyum ve rahatlık sunuyor.