CoD: Modern Warfare Remastered için disk şart mı?

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Gözüken o ki Call of Duty: Modern Warfare Remastered’ı oynamak için Call of Duty: Infinite Warfare diskine de ihtiyacınız olacak.

İlk başta akıllara bazı sorular gelecektir. Öncelikle Call of Duty: Infinite Warfare’i dijital olarak satın aldıysanız Call of Duty: Modern Warfare Remastered oynamak için diske ihtiyacınız olmayacak.

Kısacası bu kısıtlama sadece oyunu kutulu olarak satın alan kullanıcılar için, peki ama Activision’ın aklından neler geçiyor? Modern Warfare Remastered’ı oynayabilmek için Infinite Warfare’in Legacy veya Digital Deluxe Edition paketlerinden birini satın almamızın gerekmesi bile büyük bir öfke uyandırmışken, üstüne neden böyle bir kısıtlama getirme ihtiyacı hissettiler?

Durum aslında anlaşılabilir ve Activision’ın yeni oyunlarına ne kadar güvendiğini göstermesi açısından dikkat çekici zira firma bu hareketle firma oyuncuların CoD: Modern Warfare Remastered’ı oynayıp, CoD: Infinite Warfare disklerini takas etmesini engellemek istiyormuş gibi gözüküyor.

Siz ne düşünüyorsunuz, bir de size soralım?

2 Yorum Eklenmiş

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  1. Ahmet Çakır 5 days ago | Cevapla
    Ben legacy edition paketini aldım ama cod modern warfare yi nasıl yükleyeceğimi bilmiyorum sizin bi fikriniz varmı
    • LEVEL 1 day ago | Cevapla
      Hangi platform üzerinden satın aldınız?

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