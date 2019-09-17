Crosshair VIII Impact ve Strix X570-I duyuruldu

Gelişmiş güç dağıtımı ve yenilikçi soğutma özelliklerine sahip küçük boyutlu anakartlar, Ryzen 3000 serisi işlemcilere yönelik ROG X570 serisini tamamlıyor. ASUS Republic of Gamers (ROG), merakla beklenen ROG Crosshair VIII Impact ve ROG Strix X570-I Gaming adlı küçük boyutlu (SFF) ROG anakartlarını duyurdu. Bu yeni ROG SFF X570 anakartlar, kullanıcılara tüm ROG deneyimini küçük bir tasarımda sunacak şekilde özenle tasarlandı. Crosshair VIII Impact ve Strix X570-I Gaming iki farklı kullanıcı türüne hitap ediyor. Crosshair VIII serisine eklenen Impact, küçük boyutlarına rağmen Ryzen 3000 işlemcilerin ve belleklerin sınırlarını zorlamak isteyenler için çok büyük bir potansiyel taşıyor. Öte yandan, ROG Strix X570-I Gaming ise tüm ROG özelliklerini, performansını ve hız aşırtma becerisini barındıran olağanüstü bir Mini-ITX oyuncu sistemi kurmak isteyen oyuncuları hedef alıyor. Her iki anakart da çok sayıda çekirdek içeren Ryzen 3000 serisi işlemcilerden en yüksek performansı elde etmek için geliştirildi. Bunu yaparken de aktif VRM ve yonga seti soğutma bloğuyla sistemin serin kalması sağlanarak performans tutkunlarının ve oyuncuların küçük boyutla büyük güç elde etmesi sağlanıyor.



Ezber bozan güç tasarımı

Çok sayıda çekirdek içeren işlemciler güvenilir güç dağıtımına, düşük gecikme süresine ve hassas zamanlamaya ihtiyaç duyuyorlar. Crosshair VIII Impact ve Strix X570-I Gaming anakartlarda en yeni VRM mimarisiyle birlikte Infineon TDA21472 güç aşamaları bulunuyor. Bu sayede akım hızlı bir şekilde 2 / 6 değişirken, termal performans da korunuyor. Kendi serisi içinde en üstte yer alan Infineon TDA21472 güç aşamasında, değişme ve iletkenlik kayıplarını önlemek için RDSON özelliğinden yararlanılıyor. Bu da genel termal toleransı artırıyor. Her iki anakartta da 70 ampere dayanabilen 8+2 güç aşaması tasarımı yer alıyor.

Aktif VRM ve yonga seti soğutma bloğu

Çok sayıda çekirdeğe sahip işlemci kullanılan küçük boyutlu bir sistemde, performansın azalmasını engelleyen, güvenilir ve verimli bir soğutma sistemi bulunması gerekir. Crosshair VIII Impact ve Strix X570-I Gaming anakartlarda büyük soğutma bloklarına ek olarak, iki adet özel Delta Superflo fan yer alıyor. 60.000 saatten fazla çalışabilen bu fanlar gerçek kullanımda uzun yıllar dayanabiliyor. İki anakartın farklı dizilimlerine yönelik farklı tasarımlara sahip olsalar da her iki sistem de VRM ve yonga setini verimli ve kararlı bir şekilde soğutacak şekilde ayarlandı.

Dahili çift PCIe 4.0 M.2 ve Wi-Fi 6

Yeni Ryzen 3000 serisi işlemciler, yeni nesil PCI Express 4.0 bağlantısını tüketicilere ilk kez sunan X570 yonga setiyle birlikte kullanılmak için tasarlandı. Crosshair VIII Impact ve Strix X570-I Gaming anakartlarda PCIe 4.0 özelliğine sahip PCIe x16 ve M.2 yuvaları bulunuyor. Bu yuvalar, bant genişliği kısıtlaması olmadan yeni yüksek performanslı ekran kartlarının ve NVMe sürücülerin kapılarını açıyor. Her iki anakart da 2402 Mbps’e (2,4 Gbps) hıza ulaşan kablosuz sinyallere destek veren en yeni Wi-Fi 6 (802.11ax) protokolünü destekliyor.

ROG Crosshair VIII Impact: ATX sınıfı yük taşıyan minik canavar

ROG Crosshair serisindeki ilk Impact modeli olan Crosshair VIII Impact, çoğu Mini-ITX kasayla uyum sağlayan Mini-DTX biçiminde, küçük ve güçlü bir anakart. Mini-ITX’e göre daha uzun olan Impact; ROG mühendislerinin VRM ve soğutma tasarımı için daha fazla alana sahip olmasını sağlıyor. Crosshair VIII Impact’te her biri 70 ampere dayanabilen, 8+2 şeklinde stratejik olarak yerleştirilmiş TDA21472 güç aşamaları bulunuyor. Sistemin serin kalmasını sağlamak için anakartta yekpare yapıda benzersiz bir aktif VRM ve yonga seti soğutma bloğu bulunuyor. İki adet özel Delta Superflo fan da sistemi tamamlıyor. Yüksek verimli bakır ısı borusu, VRM’deki ısıyı alıp tam boy alüminyum arka plakaya taşıyarak ısının küçük kasalardaki kısıtlı hava akışına rağmen hızlı ve eşit dağılmasını sağlıyor. Impact’te ayrıca radyatör fanları için iki özel başlığın yanı sıra soğutma sıvısının akışı ve sıcaklığını takip için kullanılan başlıklar yer alıyor. 3 / 6 Büyük VRM ve soğutma sistemi anakartın büyük bir bölümünü kaplasa da Impact; depolama, ses ve kontrol özelliklerini yenilikçi dikey kartlarla sunuyor. Böylece küçük boyutlu bu anakartın üzerinde, normalde ATX anakartlarda bulunan bağlantı seçenekleri ve özellikler için daha fazla yer kalıyor. Üstün depolama hızı için Crosshair VIII Impact’te, SO-DIMM arayüzü üzerinden iki adet M.2 sürücü bağlanmasına olanak veren bir genişleme kartı bulunuyor. Kendi soğutma bloğuna sahip olan bu kart maksimum performans için SSD sıcaklıklarını kontrol altında tutuyor. Crosshair V II Impact ayrıca sinyal bütünlüğünü koruyan ve paraziti azaltan özel bellek iletken hatlarına sahip OptiMe III teknolojisinden de yararlanıyor. Bu teknoloji sayesinde bellekler düşük gecikme süresi, düşük voltaj ve yüksek frekansta çalışabiliyor. Crosshair VIII Impact, daha yüksek kalitel ses için parazit azaltıcı özel bir kartın üzerinde SupremeFX ve ESS® ES9023P DAC ile geliyor. ROG Sonic Studio III ile de etkileyici çevresel ses etkisi elde ediliyor. Anakartta kendi sistemini toplayan kullanıcılara yönelik, önceden monte edilmiş giriş çıkış kalkanı, BIOS Flashback özelliği ve açılı SATA bağlantıları gibi birçok özellik bulunuyor. Crosshair VIII Impact, USB 3.2 Gen 2 ön panel bağlantısı için özel bir başlığa da sahip. Kullanıcılar böylece geleceğe dönük USB Type-C™ (USB-C™) bağlantısına kolayca erişip 10 Gbps’e varan veri aktarım hızının tadını çıkarabiliyor.

ROG Strix X570-I Gaming: Soğutma tasarımı

Crosshair VIII Impact gibi, Strix X570-I Gaming’in küçük boyutlu tasarımında da soğutma sisteminden ödün verilmiyor. Bu anakart da kullanıcıların küçük bir sistemle çok sayıda çekirdeğe sahip işlemcilerden tam olarak yararlanmasını sağlıyor. Anakartta ısıyı yonga setinden uzaklaştırıp fanlarla soğutma sağlayan bir soğutma bloğu bulunuyor. VRM’de ise neredeyse tüm ısıyı emen büyük bir soğutma bloğu yer alıyor. Aşağı yönlü fan ise ısıyı hızlı bir şekilde dağıtıyor. Küçük sistemlerde genellikle pek fazla soğutma özelliği bulunmazken Strix X570-I Gaming ise kasa fanı başlığının yanı sıra AIO pompası başlığına da yer veriyor.

ROG Strix X570-I Gaming: Kendi sistemini kuranlara yönelik özellikler

Alan sınırlı ve kasanın içi de dar olduğundan küçük sistem kurmak genellikle zordur. Bu nedenle Strix X570-I Gaming, kendi sistemini kurmak isteyenlere yönelik birçok tasarım özelliğine sahip. Örneğin soğutma bloğunu çıkararak M.2 depolamaya anında erişim sağlanıyor. VRM’in soğutma bloğu da AMD Wraith CPU soğutucuların kullanılmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlandı. Bazı rakip kartlarda kullanıcılara bu olanak sunulmuyor. 4 / 6 Strix X570-I Gaming, ev sineması sistemleri ve oyun keyfi için dahili HDMI 2.0 ve DisplayPort 1.4 çıkışlarına sahip. Anakartta ayrıca, ROG ailesinin daha büyük üyelerinde olduğu gibi Intel® Wi-Fi 6 adaptör ve Bluetooth 5.0 desteği yer alıyor. Bu yeni anakart iki kullanışlı uzatma kablosuyla birlikte geliyor. Bunların biri ön panelde ses diğeri ise güç ve reset düğmeleri için kullanılıyor. Bu sayede kullanıcılar küçük kasanın içinde ellerini kesmeden kabloları bağlayabiliyor.