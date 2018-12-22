Dünyanın 1 numaralı GPS ve araç içi kamera markası olan Mio, şimdi Türkiye’de

Araç içi kamera ve navigasyon sistemleri ile dünyaca tanınan teknoloji markası Mio, Türkiye pazarına giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde Klasik Otomobil Müzesi’nde yapılan Mio Türkiye’de konulu lansmanıyla katılımcıların ilgisini çeken firma, iddialı ürünlerini tanıttı.

Araç içi kamera ve navigasyon sistemlerinin yanı sıra bisiklet navigasyon cihazları da üreten Tayvan kökenli Mio, 2002 yılında kuruldu. Dünya’da 56 ülkede satışta olan Mio markası, şu anda dünyanın 1 numaralı araç içi kamera ve navigasyon sistemleri markasıdır. Türkiye’de faaliyetlerini sürdürecek olan şirket dünya pazarında olduğu gibi Türkiye pazarında da birinci sıraya yerleşmek istiyor. Türkiye Ülke Müdürü olarak, sektörün deneyimli ismi Korkut Ekeş’i Ülke Müdürü olarak getiren Mio, distribütör olarak da sektörün deneyimli ve güçlü firması Arena Bilgisayar ile anlaştı.

Merkezi Tayvan’da, Avrupa Merkezi ise Londra’da bulunan Mio, şimdi Türkiye’de kendini göstermeye hazırlanıyor. Araçların vazgeçilmez bir parçası haline gelen navigasyon sistemi, gidilecek yere en kısa ve hızlı şekilde ulaşmayı sağlıyor. Trafikte harcanan zamanı aza indirgeyen navigasyon, sürücülerin en güvenilir yol arkadaşıyken, araç içi kamera sistemleri de güvenlik önlemleri açısından zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Sürüş esnasında yaşanan trafik kazaları, araç park halindeyken oluşan hırsızlık, kaza ve saldırı gibi durumlarda kesintisiz kayıt alabilen araç içi kamera sistemi, güvenlik açısından önemli bir rol oynuyor.

Sürücüler için güvenli ve kolay yolculuk hedefiyle yola çıkan Mio Teknoloji, geçtiğimiz günlerde yaptığı tanıtım lansmanı ile birbirinden farklı araç içi kamera ve navigasyon sistemlerini tanıttı. Yüksek görüntü kalitesi ve GPS entegrasyonu ile fark yaratan Mio kamera sistemleri, araç ve bisiklete özel navigasyon cihazları bir çok sürücünün vazgeçilmezi olacağa benziyor.

Gerçekleşen lansmanda Mio Türkiye Ülke Müdürü Korkut Ekeş ürünleri ve Mio’yu tanıttı. Basının ve sosyal medya bloggerlarının yer aldığı Mio Türkiye lansmanı Klasik Otomobil Müzesi’nde gerçekleşirken, nostaljik bir ortamda geçen bir teknoloji etkinliği olması itibariyle dikkat çekti.

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