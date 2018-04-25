Gameloft, Dungeon Hunter Champions Google Play Ön-Kayıtlar başladı!

Gameloft, yeni çıkacak oyunu Dungeon Hunter Champions’a üç yeni şampiyonu duyurdu!

Gameloft, yeni çıkacak oyunu Dungeon Hunter Champions’a en son eklenen üç yeni şampiyonu duyurdu. Sizler de Google Play üzerinden ön-kayıt yaptırarak, bu şampiyonları yakından tanıma fırsatını yakalayın! Dungeon Hunter Champions’a Google Play üzerinden ön-kayıt yaptırmak için buraya tıklayın.

250’den fazla şampiyon’un olduğu Dungeon Hunter Champions çokluevrenini oluşturan şampiyonlardan Dr. Dendryte, Voxia ve Lingshe ise sadece üç tanesi! Her şampiyonun hikayesi, bilim kurgu ve fantezi edebiyatının efsane isimlerinden Dan Abnett tarafından kaleme alındı. Şampiyonların birbiri ile bağlantılı hikayeleri, çokluevrenin olaylarını birbirine bağlıyor. Takımınızı kurmaya ve çokluevrenin şampiyonları ile destansı bir maceraya atılmaya hazır olun.

Sıra bu üç şampiyonu tanımaya geldi.

Psion Doktor Dendryte

Konu eğer kötü adamlar ise, psişik güçleri olan deli bilim adamı Psion ilk akla gelen isimdir. Psion, hem ezeli bir rakip hem de takım arkadaşlarına her savaşta muazzam destek sağlayan bir şampiyondur.

Derbi Kızı Voxia

O, ünlü Ultimate Blitz Şampiyonası’nın Kazananı… O bir All-Star… O, Derbi Kızı Voxia! Ultimate Blitz Şampiyonası, hız, çeviklik ve aşırı şiddet içeren bir spor dalıdır. Aman ha, sakın evde denemeyin! Derbi Kızı Voxia, serseri görünüşlü ve biraz da çatlaktır. İç güdüsel olarak umursamaz ve şiddet yanlısı olsa da O’nu sevmemek imkansız. Hele bir de siz Voxia’yı patenleri üzerinde önüne geleni beyzbol sopası ile pataklarken görün.

Yılan Hatun Lingshe

Valora’nın topraklarını kaşif olarak dolaşan Lingshe, yanından hiç bir zaman ayırmadığı vazgeçilmez dostu ve yol arkadaşı yılanı ile gittiği her yerde “Yılan Hatun Lingshe” olarak bilinir. Her ne kadar barışsever biri olsa da, kaçınılmaz olduğunda savaşmaktan hiç bir zaman çekinmez. Bir yılan hızı ve çevikliği ile düşmanlarına saldırır.

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