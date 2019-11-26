GEN.G, Oakland Arena’da Pubg Global Champıonshıp Kazananı Oldu

Gen.G takımı, PUBG Global Championship 2019’un (PGC) ilk kazananı olarak Pazar gecesi tarih yazdı. PUBG Esports’un ilk resmi sezonunun son ayağı olan PGC, üç hafta sonu boyunca düzenlenen ve profesyonel ekiplere 6 milyon doların üzerinde ödülün dağıtıldığı muhteşem bir etkinlikti. Gen.G, Grup Aşaması (8-10 Kasım) ve Yarı Finaller’i (15-17 Kasım) geçtikten sonra Oakland Arena’da düzenlenen Büyük Finaller turnuvasında tacı almak için dünyanın dört bir yanından bir grup finalisti geride bıraktı. İki gün boyunca süren yarışma heyecan doluydu. Bu heyecanı yeniden yaşamak isteyen veya canlı yayını kaçıranlar, önemli anları şuradan izleyebilir: https://www.youtube.com/pubgesports

Güney Kore’nin Gen.G’si, Büyük Finaller’in 2. gününde hiç çorba parası kazanamadı ama işi bitirmek için 1. günde kurdukları liderliği etkili bir şekilde devam ettirdi. Gen. G’nin, Çin’den Four Angry Men’i yenerek şampiyonluğu elde etmesi için tek yapması gereken şey iki puanlık arayı aşmak için günün son haritasındaki 10 skordu.

“PUBG Esports için harika bir yıl oldu. Taraftarların desteklediği bir ödül havuzu ve nihai övünme hakkı için tüm dünyadaki en iyi yeteneklerin yarıştığını görmek gerçekten başarmak için belirlediğimiz her şeyi özetliyor” diyor PUBG Corporation Central Esports Direktörü Jake Sin. “PUBG Global Championship oyuncularımıza, hayranlarımıza ve topluluğumuza heyecan verdi. Gen.G’yi ve rakiplerimizin geri kalanını bu inanılmaz etkinlik için tebrik ediyoruz!”

2019 PUBG Esports sezonu heyecan verici anlar ve hikayeler ile dolu olarak sona erdi. Geçtiğimiz yaz PUBG topluluğu, Rus Takımı’nın Güney Kore’nin Seul kentindeki Nations Cup şampiyonluğunu muhteşem bir yetenek ve cesaret verici bir performansla kazandığını gördü. PGC 19 için, garantili ödül havuzu ile PGC 19 kitlesel fonlama çabaları arasında profesyonel ekiplere 6 milyon dolardan fazla ödül dağıtıldı. PUBG Corporation, 2019 sezonunda tüm destekleri için ekiplere, ortaklara ve en önemlisi oyunculara teşekkür ediyor. Aralık ayında PUBG Esports’un 2020 sezonuyla ilgili en yeni bilgiler için bizi takip edin.