Fallout 4’e yeni modlar eklenmeye devam ediyor!

Fallout’un son oyunu Fallout 4’e yeni yeni modlar eklenmeye devam ediyor. Bu sefer karşımızda Industrial Revolution ve WW2 silahı MP40 modu bulunmakta.

İlk modumuz Industrial Revolution yani Sanayi Devrimi modu için Sim Settlements moduna da ihtiyacınız var. kinggath tarafından hazırlanan Sim Settlements modunun ilk genişlemesi olan Industrial Revolution, Sim Settlements’e bir çok bölge ve yapı eklemekte. Bu yapılarla yerleşmenizi kontrol altına alıp farklı bölgeleri ele geçirebileceksiniz.

Mod yapımcılarının açıklaması üzerine bu modu güncelleştirdiğinizde, mutlaka Sim Settlements’i de güncelleştirmeniz gerekmekte. Daha fazla detayı ve modun işleyişini de buradan izleyebilirsiniz:

Bir diğer modumuz ise efsanevi 2. Dünya Savaşı silahlarından MP40’ı Fallout 4 ile buluşturan bir mod. Yapımı uzun süren ve bir çok materyal barındıran mod ile silah üretiminden silahı yapabilir veya konsola önce help MP40 4 yazıp WEAP: (########) ‘MP40’ yazısını gördükten sonra player.additem ######## 1 yazarak silaha sahip olabilirsiniz.

TrophiHunter Chad509 tarafından yapılan bu modu Nexus Mods üzerinden indirip kurmamız gerekiyor.

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