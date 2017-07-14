Just Cause 3 Multiplayer Mod tam sürüme geçiyor!

Just Cause 3 Multiplayer Mod uzun süredir betadaydı ve tam sürüm çıkış tarihi bekleniyordu. Çok oyunculu modu 20 Temmuz’da Steam ve diğer tüm platformlarında çıkışını yapacak.

Fan grubu Nanos GbR’ın Ocak’tan beri betada çalıştığı Just Cause 3 Multiplayer Mod eksiklikleri tamamen giderilip tam sürüme geçiş yapabilecek hale getirildi. Kendi oyun modlarınızı tasarlayabileceğiniz yüksek kapasiteli sunucular bu modda sizleri bekliyor. Dilerseniz patlama sahneleri tasarlayın, dilerseniz yarışlar düzenleyin, dilerseniz arkadaşlarınızla beraber “skydiving”ler yapın.

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