Half-Life çizgi romanı A Place in the West 3. bölümünü yayınlıyor!

Michael Pelletier, Ross Joseph Gardner, Heath Heil ve Rachel Deering tarafından yapılan webcomic Half-Life: A Place in the West, 3. bölümü ile Steam’de yerini bulacak.
İlk bölüm geçtiğimiz yılın sonunda, ikinci bölüm ise geçtiğimiz Şubat’ta yayınlanmıştı. 3. bölümün çıkış tarihi ise 21 Temmuz olarak duyuruldu.
İki oyun arasında geçen zamanı anlatan çizgi romanın 3. bölümüne ait bir de trailer mevcut:
Toplamda 13 bölümden oluşacağını bildiğimiz A Place in the West’in 3. bölümü $1.99’dan satışa sunulacak.