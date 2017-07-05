Half-Life çizgi romanı A Place in the West 3. bölümünü yayınlıyor!

Gönderen - - Genel, Haber , , , , , ,
0

Michael Pelletier, Ross Joseph Gardner, Heath Heil ve Rachel Deering tarafından yapılan webcomic Half-Life: A Place in the West, 3. bölümü ile Steam’de yerini bulacak.

İlk bölüm geçtiğimiz yılın sonunda, ikinci bölüm ise geçtiğimiz Şubat’ta yayınlanmıştı. 3. bölümün çıkış tarihi ise 21 Temmuz olarak duyuruldu.

İki oyun arasında geçen zamanı anlatan çizgi romanın 3. bölümüne ait bir de trailer mevcut:

Toplamda 13 bölümden oluşacağını bildiğimiz A Place in the West’in 3. bölümü $1.99’dan satışa sunulacak.

Henüz yorum yok.

Yorum Yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

LEVELONLINE

Burası Türkiye'nin en çok satan oyun dergisi LEVEL'ın web sitesi... Site, dergiden bağımsız bir yapıya sahip. Yani site içeriği ayrı, dergi içeriği ayrı...

Her gün onlarca; haber, özel haber, inceleme ve makale yazıyoruz. Her gün güncelleniyoruz. Birçok son dakika haberi de cabası... Tüm bunları Türkiye'nin en tecrübeli oyun editörleri yapıyor.

SON HABERLER

TWITTER

Ek paketleri ile orijinal Shadow Warrior GOG’da ücretsiz! https://t.co/BbL46V6E70 https://t.co/OZ9hjYmlqz
Half-Life çizgi romanı A Place in the West 3. bölümünü yayınlıyor! https://t.co/oNF1SjWWjf https://t.co/hvU2jwj4Ha

Flickr